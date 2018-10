Familiares de Juan Requesens denuncian torturas físicas en el Sebin

- Publicidad -

A 83 días del secuestro del diputado Juan Requesens en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), su padre el doctor Juan Requesens, denunció que su hijo es sometido a torturas físicas, debido a que no se le ha atendido debidamente una emergencia dental que padece el parlamentario, lo que le genera dolor agudo y reporta ya inflamación en la cara.

Prensa Primero Justicia

“Mi hijo desde hace 15 días reporta un problema dental, fue visto por un médico del Sebin, quien recomendó su traslado a la sede del organismo de Plaza Venezuela donde están las unidades de odontología, en vista que en El Helicoide no hay servicio médico, ni tienen como atender ninguna emergencia. El viernes pasado, mi hijo reportó que el dolor dental es de fuerte intensidad y no ha sido atendido por ningún odontólogo, el domingo nos enteramos que ya tiene edema facial, lo examiné el viernes sin ser odontólogo, pero presenta ya el diente roto con exposición pulpar y posiblemente se pueda generar un acceso”, relató el padre del diputado Requesens.

En este sentido, el doctor Requesens indicó que su hijo está siendo sometido a tortura física al impedirle que la emergencia dental sea atendida por un odontólogo. “Mi hijo tiene una infección en la cara, eso es tortura física, les digo como médico que los cuatro dolores más agudos que pueda tener una persona, es el dolor dental, el cólico nefrítico, el cólico vesicular y el pancreático, mi hijo tiene uno de esos. Tener un ser humano con dolor y sin atención adecuada es una tortura física, violentando el artículo 46 que establece que nadie puede ser sometido ni a vejaciones ni a tortura”.

Por su parte, el abogado del diputado Juan Requesens, Joel García, reiteró las irregularidades en este caso, acotando que el diputado fue presentado en un “tribunal siete días después, cuanto la constitución establece que son en las 48 horas siguientes, además la defensa no cuenta con el auto motivado, donde el juez explica las razones por las cuales Juan Requesens, se encuentra secuestrado en el Sebin”.

“Desde el 28 de septiembre que venció el lapso para que lo acusaran la defensa de Requesens no cuenta con esa acusación, puesto que no la hemos visto, no sabemos de que fue acusado el diputado. En definitiva este caso no cuenta con un juicio previo, ni con un debido proceso”, explicó García.

De igual forma el abogado defensor recordó que el diputado fue presentado entre el día 13 y el 14 de agosto, pero “no ante un tribunal. Quizá ante una reunión familiar que nosotros no sabíamos, porque para que este válidamente constituido un tribunal se requiere de un juez, un secretario y un alguacil, nos acabamos de enterar que el secretario de este supuesto tribunal, no es abogado, cuando se requiere según el artículo 500 del COPP que el secretario debe ser abogado, esta persona usurpa una función, Juan Requesens fue presentado ante una reunión familiar, no ante un tribunal, porque está falsamente constituido y es ilegal. También denunciamos que la pareja o cónyuge del juez estuvo dentro de la audiencia de presentación”.

“Nuestra profesión de abogado debe ser colegiada, esta persona no está inscrita en Impre Abogados, no puede ejercer, puede que el día de mañana le fabriquen el título, pero este tribunal es inválido, hago un llamado a mis colegas que han pasado por ese tribunal, a que se sumen a la impugnación de audiencia que realizamos para solicitar su nulidad ante la corte de apelaciones. A los fiscales de este caso los llamamos a no ser cómplices de esta irregularidad”, señaló el abogado.