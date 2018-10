La migración de venezolanos y las remesas: ¿Ayuda al régimen de Maduro? (Ecoanalítica responde a CNN Dinero)

- Publicidad -

Luis Arturo Barcenas Ragua, economista senior de Ecoanalitica, señaló que el envío de remesas a Venezuela ha aumentado en un 60%, es decir, pasaron de 1.500 millones de dólares en 2017 a 2.400 millones de dólares en 2018.

Barcenas fue entrevistado por Xavier Serbiá en CNN Dinero, vía skype y quien le consultó, ¿Si el envío de remesas a Venezuela desde el exterior podría estar beneficiando al régimen de Nicolás Maduro?, a lo que respondió que los números hablan por sí solos y la firma Econalítica evalúa que para este año las remesas alcancen a un tope de al menos 2.500 millones de dólares, lo que a su juicio hay que ver con mucha lupa de cara al próximo año.

El declarante, dijo que si bien este año las necesidades de financiamiento en divisas están un poco plana, debido a la relativa estabilidad en las importaciones y de la caída de aproximadamente 10% de las exportaciones petroleras por lo que de alguna forma el gobierno necesita aproximadamente 100 millones de dólares para solapar.

- Publicidad -

Según el economista desde ese punto de vista las remesas serán de gran ayuda. No obstante, si se pone en el contexto de 2019 donde solamente le agregamos 1.000 millones de dólares a las remesas, esta operación alcanzaría a 3.500 millones de dólares que se deben poner en el contexto de la caída de la exportación petrolera de alrededor de 40%.

Además se debe poner en el contexto la caídas de las importaciones en 36% y dado el tamaño del motor del Estado, resulta ser una cifra importante. Si a eso, se le agregan todos los compromisos que debe solapar la República en 2019, de los cuales a China se le adeudan 6.500 millones de dólares y con Rosneft alcanza a 1.500 millones de dólares, apuntó.

A su juicio considerando lo anteriormente expuesto y con la deuda que debe pagar la República, si es que no hace algún tipo de reestructuración, estaríamos hablando que ese monto alcanzaría para el 20% de las necesidades de divisas que tiene el país.

“Así que hablar aliciente en medio de un contexto donde los ingresos fiscales no petroleros son muy bajos y donde la hiperinflación arrecia cada, creo que es una hipótesis bastante ambiciosa si se quiere calificar”, sentenció Barcenas.

P.- ¿Es decir Luis, si alguien dice lo que están haciendo los inmigrantes con las remesas o el hacer que los venezolanos se vayan afuera para traer divisas y eso está manteniendo al gobierno sería muy absoluto, muy exagerado porque no estaría apoyado por los números. Sin embargo, hay algo de cierto en lo que tu me estás diciendo, aunque no mantiene al gobierno, de alguna forma le está beneficiando que entren remesas al país porque le están enviando remesas a sus familiares, digamos de alguna forma eso está poniendo paños, está ayudando a tapar ciertos huecos temporales no la economía como un todo porque es mucho más complejo, pero si le está dado un paño de agua a los venezolanos que están en el país y que esas divisas, de alguna forma, están beneficiando a la economía?

R.- Eso lo hemos discutido varías veces aquí en Ecoanalítica. Yo creo que el problema de las remesas e incluso o el aliciente que pueden representar las remesas hay que verlo desde un punto de vista más amplio. La remesa en si misma puede tener un efecto critico sobre el mercado laboral sobre eso hay un compendio de trabajos que de alguna forma tocan ese tema que destacan de forma simple que más allá del auxilio financiero, puesto en los términos en que tu lo estás diciendo, el mayor pago por parte de inmigrantes venezolanos puede llevar e incluso a que mucha de esa población que ahora esté desempleada en el país no tenga esos incentivos a cubrir una cuota de trabajo mayor por cuanto recibe un subsidio de parte de sus familiares afuera, es sería un primer punto, dijo el economista senior.

Desde su óptica, otro punto a tomar en consideración es que estamos hablando de un financiamiento a través de un éxodo masivo de venezolanos, es decir estamos de un flujo que se financia con una salida de fuerza laboral que cada día es más calificada y, que ciertamente, esto debe tener un impacto real en la fuerza laboral disponible para Venezuela.

“Si nos quedamos únicamente con la pintura financiera o la pintura de divisas, obviamente que el impacto real de las remesas puede estar siendo subestimado. Por eso en ese sentido, todos los que analizamos este tema debemos verlo desde un punto de vista más real sobre todo el impacto que esto puede tener en el mercado laboral como pueden verse en los próximos meses, si es que esto se agudiza”, agregó Barcenas.