ATENCIÓN/ Renunció Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU

La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, renunció el martes directamente al presidente Donald Trump, La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, presentó su dimisión al presidente Donald Trump, informaron este martes medios estadounidenses, sin dar los motivos de su partida.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que Trump y Haley se reunirían en el Salón Oval a las 14H30 GMT, en tanto el presidente tuiteó: “Gran anuncio con mi amiga la embajadora Nikki Haley”, según publica La Patilla .

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de octubre de 2018