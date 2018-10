Corker responsabilizó al gobierno de Maduro por la muerte del concejal Albán

El senador estadounidense, Bob Corker, en medio de sus reuniones que mantiene en Caracas entre factores del gobierno y la oposición responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro de la muerte del concejal Fernando Albán.

“Hoy en Venezuela, Fernando Albán, un joven líder de la oposición, murió mientras estaba bajo custodia del gobierno. Esto es alarmante y el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que todos entiendan cómo podría haber sucedido”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Today in Venezuela, Fernando Albán, a young opposition leader, died while in the government’s custody. This is disturbing and the government has a responsibility to ensure all understand how that could have happened.

— Senator Bob Corker (@SenBobCorker) 9 de octubre de 2018