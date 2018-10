Más de Bs.S 5 millones habría recibido la Alcaldía de Libertador para limpiar Caracas

- Publicidad -

Al recorrer la capital del país en las últimas semana se puede ver como en cada esquina hay toneladas de basura acumuladas, llegando incluso a verse parroquias donde han pasado hasta 20 días sin que pase el camión de SupraCaracas, todo esto a pesar de que en apenas un año la Alcaldía de Libertador ha recibido vía créditos adicionales la astronómica suma de BsS: 5.918.143,99. Dirigentes sociales de diferentes zonas califican esto de insoportable y que podría desatarse una crisis de insalubridad en cualquier momento.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, señaló que en la actualidad ciudad capital se encuentra inundada de basura, con olores nauseabundos y animales rastreros que corren por las calles como si fuera un zoológico, destacando que parroquias como Candelaria, El Recreo o San Pedro por solo mencionar algunas viven una emergencia sanitaria en puertas. “Todo esto a pesar que la alcaldesa Erika Farías tendría en sus arcas un presupuesto milmillonario que le aprobó el Concejo Municipal de Libertador para la recolección de desechos y la reestructuración de la compañía SupraCaracas”, dijo.

Rojas reveló que la realidad de la compañía SupraCaracas es que solo cuenta con el 20% de los camiones recolectores en funcionamiento, trabajadores ganando sueldo miserable y sin los equipos necesarios para ejercer sus labores, esto lo demuestra que buena parte de los créditos adicionales solicitados son por insuficiencia presupuestaria. “Como otras muchas empresas del Estado la mala gestión sumada ala enorme corrupción las llevó a un cierre técnico, por ejemplo hace menos de un año les aprobaron tres créditos por Bsf 727.011.199,59, 1.036.028.000,00 y 221.560.000,00 para reparar la flota de vehículos. Pero el contexto actual es que solo ocho camiones están activos para atender a las 22 parroquias de Libertador”.

El integrante de Caracas Ciudad Plural detalló que ante el colapso que vive la empresa Supra Caracas la Alcaldía se ha visto obligada a contratar servicios privados de compañías de camiones para que recojan los desechos de la ciudad, por cierto son unidades de volteo no acordes para la recolección de desechos. “Otra de las razones por las cuales los vecinos de Libertador debes caminar entre la inmundicia es que a pesar de que Erika Farías le han otorgado los recursos para pagar a estas contratistas hace dos meses que no les cancela los servicios prestados y por eso estas han decidido trabajar al 25 % de su capacidad”, aseguró.

Concluyó denunciando que Caracas está en puertas de sufrir una emergencia sanitaria a causa del problema de la recolección de desechos, el solo hecho de transitar por cualquier calle de la capital te puedes ir en vomito por los olores nauseabundos. “Las casas están llenas de moscas, cucarachas y hasta ratas por la acumulación de basura en los alrededores, la alcaldesa Erika Farías debe explicar que ha hecho con los BsS: 5.918.143,99 que recibió para enfrentar esta problemática y que hoy no vemos reflejado en un aceptable servicio de aseo urbano”.

“San Pedro tiene las montañas de basura como adornos en su cumpleaños”

Por su parte Wilter Ochoa, vocero de 100% Santa Mónica, relató que en cualquier esquina hay basura acumulada desde varios días que genera moscas, malos olores y hasta ratones, viendo los vecinos obligados bajar los desechos a la avenida principal que es donde pasa los camiones del aseo porque en las calles pueden pasar semanas sin pasar. “Igual sucede en el resto de Caracas causando una posible emergencia sanitaria por el caos en la recolección de basura. Los trabajadores de SupraCaracas están sin implementos como uniformes, tapabocas guantes y lentes, la única herramienta de trabajo son una pala y sabanas para recoger las toneladas de porquería aparentemente sin inducción ni entrenamiento. Lo único que los distingue es una camisa de Maduro o del PSUV”, acotó.

Neira Arias de Walker, integrante del Consejo Comunal Los Rosales, enfatizó que la situación que más preocupa a San Pedro en su cumpleaños es la abundancia de residuos y desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, no hay un rincón de la parroquia que no sea un basurero. “SupraCaracas y Erika Farías deben asumir su responsabilidad, la capital no aguanta una epidemia, el Estado sea municipal o nacional no está preparado para dar una respuesta a sus habitante en caso de una endemia que se produzca consecuencia de la acumulación de los residuos y desechos sólidos en cada rincón del nuestra ciudad”.