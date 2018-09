Venezolanos tienen que buscar seguros en dólares por culpa de la crisis

- Publicidad -

Camila Hidalgo cuenta con una póliza HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) que apenas le cubre 250 bolívares soberanos. Todavía tiene otros gastos médicos. Debe hacerse exámenes anuales por haber sufrido cáncer y los costos son elevadísimos. Solo una de las pruebas clave que tiene que hacerse le cuesta 2.760 bolívares soberanos, y con una cobertura de 250 bolívares se pregunta qué podría hacer.

Por Carlos Seijas Meneses / Crónica Uno

“Hace años intenté buscar una vía privada, pero es complicado cuando tienes antecedentes médicos como los míos y, por lo general, no te quieren asegurar ni siquiera si el doctor te declara en remisión. Es muy difícil que te aseguren cuando has sufrido cáncer y si lo hacen es sumamente costoso. Así que he pensado en averiguar cuánto costaría una cobertura en dólares. Tener un seguro en Venezuela, en mi caso, no sirve para nada si es en bolívares”, relató.

Añadió que el seguro ni siquiera cubriría los medicamentos que debe consumir, además de que escasean. “Tengo que tomar una dosis de Eutirox de 150 mg. En el país solo se consiguen de 50 mg o de 100 mg, y lo que venden es un blíster que hace más de dos meses costaba dos millones de bolívares fuertes. Como el seguro ni siquiera sirve para las medicinas que requiero, ni consideré usarlo para cubrir la operación”.

Una corredora, que pidió no ser identificada, afirmó que actualmente el monto máximo que cubre un seguro en Venezuela es de 5.000 bolívares soberanos; es decir, 500 millones de bolívares fuertes. “En bolívares no hay quien lo aguante, ningún seguro te cubre. Una amiga tuvo a su bebé internado durante cinco días en una clínica privada y le cobraron más de ocho millardos de bolívares”, relató una mujer.

Desde febrero de este año la cobertura de un seguro HCM es de apenas 50 bolívares soberanos, que antes del 20 de agosto, día en el que entró en vigencia el nuevo cono monetario, era cinco millones de bolívares fuertes. “El monto ya está muy desfasado. Con ese dinero una persona no hace nada. Un perfil 20 cuesta en este momento, aproximadamente, más de 200 bolívares soberanos. La persona tendría que pagar el resto. No alcanza ni siquiera para una medicina”, aseguró la corredora.

En este momento la mayoría de las pólizas no garantiza ni la cobertura de los exámenes más simples. Afirmó que la gente no se asegura porque los precios suben todos los días por la inflación. En agosto, el incremento diario de los precios fue de 4 %, según el índice nacional de precios al consumidor, calculado por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

Roberto Pérez decidió asegurarse en dólares porque en moneda local la cobertura era insuficiente:

Si una persona paga una póliza de seguro en el país, le sirve de casualidad para que lo metan en emergencia la primera hora, pero después no le funciona. Por eso tomé la decisión de asegurarme afuera”.

Sin embargo, es una póliza exclusiva para casos de emergencias, no la podría usar si va a una clínica por una gripe. “Son para gastos mayores, como enfermedades graves o accidentes”, señaló.