Luis Vicente León: Gobierno pretende reducir el costo de abrir el mercado cambiario

- Publicidad -

Caracas.- Para el economista y presidente de Datanalisis, Luis Vicente León, el Gobierno pretende reducir el costo de abrir el mercado cambiario.

En su cuenta en Twitter publicó “en mi opinión, estamos en un proceso de transición donde el gobierno está presionado a abrir mercado cambiario, pero intentará manipularlo para reducir el costo del ajuste. La teoría y práctica indica que esos intentos fracasan. Después tendrá que abrir de verdad..pero con más costos”.

Señaló que el gobierno tiene el reto enorme de evitar la tentación de fijar el tipo de cambio en el Banco Central de Venezuela (BCV) por debajo de la tasa de mercado, especialmente con restricciones de oferta de dólares que presionarán fuertemente al alza. Si cae en la tentación, lejos de lograr equilibrios empeorará la crisis.

- Publicidad -

A su juicio para tener un mercado cambiario libre los agentes económicos no pueden tener restricciones de cantidad para comprar o vender y la tasa no la fija el gobierno sino el mercado. Sin esas condiciones básicas, es claro que permanecerá el mercado negro, pues ahí se transará lo restringido.

Agregó el economista para entender si el mercado cambiario es libre o no, funciona o no, es irrelevante la denominación que use el gob para describirlo sino la implementación que utilice para determinar el cambio. Si el BCV recoge, sin manipulación, la tasa de mercado funciona. Si no, es más de lo mismo.

“La buena noticia es que los anuncios indican que el gobierno entiende que su modelo de restricción cambiaría fracasó (ninguna sorpresa). Aunque ahora intente una apertura parcial y gradual para suavizar costos, eso tampoco funciona. El final está cantado: esta economía se abrirá después”, remató.