Alvarado: Vendrá más desempleo y más hiperinflación con el paquete que impone Maduro

Caracas.- El paquete anunciado por el presidente Nicolás Maduro es una copia “mal hecha” del Plan Real del Brasil de los años 90, indicó el diputado de la Asamblea Nacional Ángel Alvarado.

Explica que “en vez de Unidad Real de Valor (Brasil) usa el Petro como “ancla nominal”; pero hace supuestos “imposibles” como decretar un defícit fiscal cero: “ancla real”

Esto no va a funcionar si el ancla real no es creíble, no va a poder cerrar el déficit fiscal porque no hay de donde.

Alvarado indica que estas tres preguntas el mandatario no pudo responder con sus anuncios:

¿Cómo cerrar el déficit fiscal de 20% si sigue cayendo la producción petrolera y además eso genera los impuestos petroleros?

¿Cómo se cierre el déficit fiscal solo si sigues subsidiando la gasolina, ahora a través del Carnet de la Patria?

¿Por qué subirles los impuestos al pueblo y se le sigue mandando más de 2.000.000, 00 de dólares anualmente a CUBA?

Alvarado indica que son más de 14 años corriendo déficit fiscales, no van a poder cerrarlo de la noche a la mañana sin apoyo financiero multilatreral.

En conclusión los anuncios que hizo el presidente Maduro según en diputado Alvarado es que se mantiene la hiperinflación, ahora con “asteroides”.

A esto, indica, se le va a sumar cierre de más empresas que no van a poder con el aumento del salario ni pagar más impuestos. Veo aumento del desempleo