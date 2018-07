Freites: Es una distracción usar el Carnet de la Patria para aumentar el precio de la gasolina

"Es una manera de mantener al pueblo quieto y que no proteste", dijo el sindicalista.

Caracas.-“Es una distracción que están poniendo ellos (gobierno), usar el Carnet de la Patria para aumentar el precio de la gasolina”, dijo Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv).

“Los que hablan del Carnet de la Patria es una táctica distraccional, para que los venezolanos no veamos el fondo del problema. El fondo del problema es otro, que a la gasolina a través de medidas populistas nunca se le aumentó el precio y tampoco con los gobiernos anteriores. Con el Carnet de la Patria es una manera de mantener al pueblo quieto y que no proteste, eso llevó a esta situación donde los precios de los combustibles perdieron su valor”, dijo el sindicalista.

En entrevista telefónica para Descifrado.com, señaló que el Gobierno Nacional está obligado a aumentar el precio de los combustibles porque que no tienen valor transaccional al quitarle cinco ceros a la moneda.

“El precio de un tanque de gasolina de un vehículo es de 300 bolívares y cuando se le quiten los cinco ceros a la moneda no tiene ninguna cifra que lo equipare”, alertó.

Mencionó que ellos (Gobierno) están anunciando que van aumentar el precio de los combustibles, pero también dicen que lo mínimo para circular será 0,50 bolívares soberanos, lo que indica que el valor de un litro será ese y por ende es un aumento de la gasolina.

Según el sindicalista, el ajuste de la gasolina será de “833.000% y el del gasoil también tendría un valor muy alto. Si toman como referencia para el aumento de la gasolina el de la región andina sería de 35.000.000%, es una verdad que el Gobierno trata de ocultar y así como el de los conuqueros, que envían gasoil a Cuba ,y para Colombia se están desviando diariamente 16.300 barriles de gasolina, pero el Presidente tampoco habló del contrabando del combustible hacia los países del Caribe”.

“Si el Gobierno quiere sincerar los precios de los combustibles también tiene que sincerar una situación que está pasando, que se refiere al combustible que se está regalando a Cuba y luego, después que se resuelva eso viene con los venezolanos. También debe eliminar el contrabando de combustible y luego tendría que venir a resolver el problema de los venezolanos y a tomar medidas”, apuntó.

Refirió a que el Ejecutivo Nacional habla de internacionalizar el precio de la gasolina, pero esto pasa por colocar a ese nivel el salario de los trabajadores y profesionales petroleros, señaló que en el exterior un trabajador petrolero gana aproximadamente 2 mil dólares y otros más especializados 15 mil dólares, mientras que en Venezuela el salario de un trabajador es de 3 dólares y el de un profesional es de 10 dólares.

Si están buscando sincerar los precios de la gasolina para arreglar la economía con este aumento, la economía no se arregla tomando acciones para un sector y el de los trabajadores petroleros no lo toman en cuenta. Sin unos salarios adecuados no se puede recuperar la economía, unos salarios dignos que permitan la adquisición de bienes y servicios, reiteró.

Según Freites el problema de la gasolina se centra en que no ajustaban su precio acorde a la economía y también desmantelaron las refinerías, no hicieron nuevas inversiones, eso conllevó a que no produzcan ni un litro de gasolina para que se consuma en el país. Apenas se producen 35 mil barriles de una gasolina de 55 octanos que se produce en Amuay y se deben importar todos los componentes para darle el octanaje requerido, que es de 91 octanos.

Situación similar se repite con el gasoil el que se produce en el país, es ultra pesado y tenemos que comprar gasoil ultra liviano, eso conllevo a que a nivel nacional no tengamos ninguna producción de este combustible.

Descartó de tajo que la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela vaya a ser convocada a debatir este tema en reuniones de trabajo con el Gobierno Nacional. “Eso lo están tratando en el Congreso del Psuv, ¿qué le parece?”.