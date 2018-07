Fedecámaras: Gobierno vuelve con medidas aisladas que no van al fondo del problema

- Publicidad -

El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, afirmó que los anuncios económicos realizados en cadena nacional por el presidente de la República, Nicolás Maduro, son solo “medidas aisladas que no van al fondo del problema”.

“Durante la cadena nacional no se anunciaron medidas para frenar el crecimiento del déficit fiscal, causa fundamental de la hiperinflación; no se termina de reconocer las verdaderas causas de la hiperinflación, no hablaron sobre las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que proyecta la inflación en nuestro país superior al 1.000.000% para este año, ni que tenemos una inflación diaria que supera el 2,8%, no se habló del mal manejo de las finanzas públicas, ni cómo se van a pagar los más de 5 mil millones de dólares de deuda externa en el segundo semestre de este año”, se lee en un comunicado de la asociación empresarial

Larrazábal manifestó que existe una palabra clave en economía y esa es “confianza”. “Mientras se siga manejando la economía venezolana de manera improvisada y anunciando medidas que no atacan la raíz del problema, no lograremos generar la confianza necesaria para atraer las inversiones que permitan recuperar la economía de nuestro país y por consiguiente el poder adquisitivo de los venezolanos”, dijo.

- Publicidad -

Agregó que la reconversión monetaria es un acto de mero “maquillaje” y de clara “improvisación”. Recordó que la primera fecha pautada para poner en marcha el nuevo cono monetario fue e el 4 de junio, luego el 4 de agosto y ahora, el 20 de agosto. “Esto significa que las empresas tuvieron que modificar sus sistemas para la eliminación de los tres ceros y ahora hay que correr para adecuarse a una reconversión distinta”, lamentó.

Larrazábal dijo que la decisión entregar al Banco Central de Venezuela de un bloque de reservas petroleras certificadas solo intenta aumentar artificialmente las reservas internacionales.

Además señaló que anclar el valor del bolívar al petro no tiene sentido, pues el activo digital no cuenta con respaldo internacional y no genera confianza.

Por otro lado resaltó que “el Gobierno por primera vez admitió que el modelo de intervención, de tomas de empresas y expropiaciones fracasó”. Sin embargo, subrayó que tal reconocimiento no es suficiente, pues se debe tomar los correctivos necesarios. “El Gobierno aún no fija posición con lo que se va a hacer con las más de 1.500 empresas expropiadas y las más de 5 millones de hectáreas que fueron tomadas por el Estado”, dijo.