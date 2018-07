José Guerra: El Bolívar Soberano está anclado a una ficción

Guerra afirma que con el anuncio de la modificación de la Ley de Ilícitos cambiarios lo que quieren dar es un mensaje de abrir el control de cambio y por supuesto no va hacer para vender petros, sino dólares y euros.

Caracas.- “Lo he dicho en numerosas veces que la reconversión no se podía dar el 4 de agosto, ahora con el anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre la postergación así como la eliminación de cinco ceros se torna más difícil la situación que vive el venezolano porque no se ataca el fondo del problema que es la hiperinflación”, indicó el economista José Guerra en el programa de Henrique Capriles Radonsky.

Ya en 2007 y 2008 el presidente Hugo Chávez le quitó 3 ceros y ahora 5…ya el bolívar tiene ocho ceros menos y la hiperinflación se está comiendo a la gente.

Estas medidas anunciadas por Maduro ponen en duda para el común del usuario cómo se va a pagar gasolina, los servicios públicos y el mismo transporte. “El pasaje de transporte público es de 10.000 y en algunas partes de 20.00, eso significa que a partir del 20 de agosto los usuarios tendrán que pagar 0,1 o 0,2 bolívares pero la moneda de menor valor del nuevo cono monetario es de 0,5 por lo tanto se tendrá que subir el transporte a 50 mil para poder pagar”, explicó el economista.

Igual pasará con el precio de la gasolina, con el Bolívar Soberano pasará a costar 0,001 bolívares, imposible de pagar; por lo tanto tendrá que subir igual que el pasaje a 0,5 bolívares lo que significa los 50.000 bolívares de hoy.

¿Pero qué significa anclar al petro? Guerra explicó que todas las monedas a nivel mundial tienen una vinculación unas con otras; “entre 1963 y 1982 el bolívar estaba anclado al dólar, a 4,3 por dólar y eso significó que la inflación interna estuviera vinculada a esa moneda extranjera”.

Pero el Petro no existe físicamente, insiste Guerra y explica que es una moneda de ficción que además no tiene un respaldo verdadero porque no se puede utilizar las reservas de petróleo que están en el subsuelo, porque por ley son inalienables.

“El precio del barril del petróleo es de 65 dólares pero en el puerto, después de ser explotado, tratado y llevado por oleoducto, no debajo de la tierra, por lo tanto el Bolívar Soberano no tiene respaldo alguno”, indico Guerra.

Guerra afirma que con el anuncio de la modificación de la Ley de Ilícitos cambiarios lo que quieren dar es un mensaje de abrir el control de cambio y por supuesto no va hacer para vender petros, sino dólares y euros.

