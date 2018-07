Carlos Alfredo Ramos será puesto en libertad luego de más de 4 años de cárcel injustificada

- Publicidad -

Caracas.- La esposa del preso político Carlos Alfredo Ramos, informó mediante su red social de Twitter, que el mismo será liberado luego de 4 años, 2 meses y 26 días.

Mediante un comunicado, Heberlizeth González agradeció a todos los que han estado pendientes del caso de su esposo y de la lucha que han tenido por esclarecer su encarcelación, la cual ha sido injustificada hasta el día de hoy, reseñó lapatilla.com.

González aseguró que aún se encuentran en el Palacio de Justicia en Valencia y que finalmente una comisión del Sebin le dará la libertad a Carlos Alfredo Ramos.

A continuación su comunicado y su tuit:

Buenas tardes….

Comparto con ustedes mi emoción: después de 4 años, 2 meses y 26 días acaban de otorgar libertad a mi esposo Carlos Alfredo Ramos, encarcelado injustamente y acusado por un crimen que no cometió. Esto ocurrió hace apenas unos minutos. Aun está en el Palacio de Justicia, en Valencia. Una comisión del Sebin lo va a buscar y luego saldrá de ese lugar con su frente en alto.

Me atrevo a decir q Carlos era el preso político con más años de detención, al menos después de las manifestaciones de 2014.

Quienes me conocen saben que esta fue una dura batalla que finalmente ganamos con dignidad.

Mil gracias a todos los colegas q siempre me apoyaron con la difusión del caso.

#3Jul

¡Infinitas gracias, Dios!

Libertad para Carlos Ramos, preso injustamente desde hace 4 años, 2 meses y 26 días. La justicia tarda pero llega.

La familia aun espera por su liberación en los próximos minutos. pic.twitter.com/fL8SakmG7Q

— Heberlizeth González (@Heberlizeth) 3 de julio de 2018