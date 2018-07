Hiperinflación restringe acceso de margariteños a productos de higiene del hogar

- Publicidad -

La adquisición de los productos de aseo del hogar se ha convertido para los margariteño y residentes en un imposible, debido al alto costo de estos en los establecimientos comerciales.

El diario El Sol de Margarita constató donde el asombro de los compradores al verificar el monto de los detergentes como Ace, ABC y Las Llaves, así como los de suavizantes para la ropa, cloros, entre otros.

Yulexis González, habitante del sector Los Robles y secretaria expresó que los productos están muy costosos y no se pueden comprar. Añadió que con el sueldo que tiene solo puede comprar galletas u otra cosa de ese tipo para su hija. Puede comprar el detergente para lavar porque su esposo es pescador.

“Un jabón de olor para el baño me cuesta un millón 190 mil bolívares y el sueldo mínimo es un millón 500 mil bolívares. Con mi salario no alcanzo a comprarlo. Gano sueldo mínimo más cesta ticket. Si compro eso, no como, y si no fuera por mi esposo, no lavaría la ropa” resaltó González.

Los precios de los detergentes en los comercios oscilan entre seis millones 978 mil bolívares (Las Llaves), cinco millones 169 mil bolívares (ABC), seis millones 400 mil bolívares (Ace) en sus presentaciones de un kilo, y la bolsa de cinco kilos se encuentra en 28 millones 960 mil bolívares.

