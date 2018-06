Cartón de huevos subió más de Bs 1 millón en dos semanas

- Publicidad -

La hiperinflación sigue haciendo estragos en la capacidad de compra de los venezolanos. El cartón de 30 huevos subió más de 1 millón de bolívares en solo 2 semanas: pasó de 2,4 millones a 3,5 millones de bolívares. El medio cartón costaba el martes 1,75 millones de bolívares en el mercado municipal de Quinta Crespo.

“Con lo que gano no puedo pagar ese monto así que prefiero comprar el cartón en efectivo a los buhoneros, pues me sale más económico y me alcanza para comprar otras cositas”, dijo una mujer que también se quejó de los efectos del alza de precios. La semana pasada pagó 860.000 bolívares en billetes a unos vendedores informales en Los Cortijos de Lourdes. “Aún así tuvimos que cancelar los huevos entre mi hermana y yo porque uno solo no tiene tanto efectivo”, expresó.

Productores sostienen que el aumento acelerado de los precios de los huevos se debe a que la oferta es cada vez menor. En el estado Táchira la producción cayó 93% en un año, apuntó Rafael Moreno, directivo de la Asociación Avícola de la entidad. Una de las razones es que 95% de las granjas de aves ponedoras y de pollos de engorde han cesado operaciones desde 2017 debido a las dificultades para adquirir insumos, alimentos y medicinas para garantizar el funcionamiento.

“Se está produciendo muy poco. Hace un año colocábamos en el mercado 1,7 millones de huevos diarios y ahora, si acaso, 20.000 huevos”, dijo.

Con información de El Nacional.