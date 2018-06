La MUD hará primarias para escoger candidato presidencial

- Publicidad -

El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza informó a través de una rueda de prensa este miércoles, que están preparando unas elecciones primarias, para escoger el candidato presidencial que representa a la Mesa de la Unidad.

A pesar de ya haberse realizado elecciones para el próximo periodo presidencial, el diputado manifestó que si se realizan elecciones en diciembre que es “la fecha cuando corresponden” estarían dispuestos a participar en las mismas.

Barboza aseguró que la AN trabajará para tener un “nuevo CNE” que garantice las elecciones electorales para salir por la vía del voto del presidente Nicolás Maduro a finales de este año.

Por su parte, las reacciones negativas en Twitter no se hicieron esperar ante el anuncio hecho por la MUD. “Omar Barboza anunció q harán unas primarias para elegir un candidato presidencial a unas elecciones que no existen en un país sin democracia, cuyo presidente nadie reconoce y no se sabe ni dónde nació, solo que es el heredero de un supuesto líder supremo que no se sabe donde murió”, escribió un usuario de la red social.

Omar Barboza anunció q harán unas primarias para elegir un candidato presidencial a unas elecciones q no existen en un país sin democracia, cuyo presidente nadie reconoce y no se sabe ni dónde nació solo q es el heredero de un supuesto líder supremo que no se sabe donde murió — José Gregorio Martínez (@JGMartinez522) 6 de junio de 2018

Los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) firmarán un acuerdo para realizar elecciones primarias y así elegir un candidato presidencial, así lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza pic.twitter.com/HtxMeRBDaD — luis Sanchez (@luissanchez244) 6 de junio de 2018