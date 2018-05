Conatel exhortó a Globovisión abstenerse de difundir mensajes que desconozcan a las autoridades

- Publicidad -

Caracas.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) exhortó este 25 de mayo al prestador de servicio de Televisión Abierta, conocido comercialmente como Globovisión, canal 33 UHF, a dar cumplimiento al numeral 5, del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme), tras la difusión de mensajes que presuntamente desconocen a las autoridades legítimamente constituidas.

En el documento oficial enviado por la Comisión al medio se destaca que el pasado 22 de mayo, en el programa Primera Página, conducido por el moderador Dereck Blanco, el excandidato presidencial Luis Alejandro Ratti, instó al desconocimiento de los Poderes Electoral y Ejecutivo, informó Conatel en un comunicado.

“Los resultados electorales que arrojaron estas elecciones fraudulentas, llenas de trampas, de vicios, acomodadas y maquilladas por Tibisay Lucena y por Nicolás Maduro, esos resultados no fueron los reales, eso no fue el porcentaje de votantes , esos no fueron los votos que sacó Nicolás Maduro. Nicolás Maduro perdió, y aquí está evidenciada la gran dictadura, un régimen totalitario y controlador de todos los poderes, esa es la verdad. Yo tengo que reconocer ante Venezuela que mi posición es totalmente democrática y en los escenarios electorales que existan hay que participar, pero evidentemente aquí la lucha no puede ser solamente contra Nicolás Maduro. Hay que salir de Maduro, por las vías democráticas que existan, pero ya mismo, nosotros tenemos que hacer una gran campaña de lucha, la MUD, el Frente Amplio, todos los partidos políticos, las organizaciones civiles, los que votaron, los que no votaron, los que llamaron a la abstención, los que decidimos participar, tenemos que unificarnos y de una vez por todas luchar para salir de Maduro, pero también debemos exigir ya, la destitución inmediata ante la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral, investigarlos, y si tienen que ir presos, tienen que ir presos, porque esto fue manipulado”, dijo Ratti.

Del mismo modo llama la atención, que habiendo una violación flagrante del ordenamiento jurídico vigente identificado en el contenido del mensaje del entrevistado, el moderador no exhorte oportunamente al cumplimiento de la ley Resorteme (Ley de responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos) la cual prohíbe la difusión de mensajes que desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas y así con ello evitar promover la desinformación a la colectividad y posibles sanciones al prestador de servicio. Además, Conatel destaca que, la transmisión de mensajes como el anterior, podrían promover “la desinformación (…) el manejo indiscriminado de los hechos sin comprobación de ningún tipo, exaltando con ello, desde el punto de vista argumental, incitaciones al desconocimiento de autoridades legítimamente constituidas, que pudiesen resultar en alteraciones del orden público entre la audiencia receptora de dichos mensajes”.

Por ello, Conatel exhortó a la televisora a abstenerse de difundir mensajes violatorios a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al marco legal vigente, para hacer un uso corresponsable de los servicios y así evitar el ejercicio de medidas y acciones a las que hubiere lugar, so pena de incurrir en los ilícitos administrativos contemplados en la ley Resorteme.

Además, se instó a evaluar los contenidos que se difundan desde este medio de comunicación de masas para evitar la repetición de este tipo de hechos.

Finalmente, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones reitera una vez más su total apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia y a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.