Julio Borges responde a Maduro: “No tenemos miedo y no nos vamos a rendir”

Caracas.- El expresidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges respondió a los señalamientos de Nicolás Maduro, quien lo calificó este martes como un prófugo de la justicia.

A través de su cuenta de Twitter manifestó que continuará “luchando por una pronta solución democrática en Venezuela”.

Indicó, además, que Maduro no le perdona que no haya firmado el acuerdo de República Dominicana “que traicionaba los intereses de los venezolanos”.

Esto dijo Borges en su cuenta en Twitter:

. @NicolasMaduro no perdona que no firmé en RD un acuerdo que traicionaba los intereses de los venezolanos y eso hizo que no validáramos la farsa del 20M. Tampoco perdona la articulación internacional que hemos logrado, hoy hay una avalancha de democracias en contra de su gobierno pic.twitter.com/cEZvW6zUNe

.@NicolasMaduro, Venezuela no está sola y puedo dar fe de ello, no tenemos miedo y no nos vamos a rendir. El pueblo venezolano demostró el 20M que no cede ante sus abusos y chantajes, nosotros tampoco. El cambio en Venezuela es inevitable, se lo aseguro.

— Julio Borges (@JulioBorges) 23 de mayo de 2018