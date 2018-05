Ecuador recibirá $3.5 millones por renegociación de contratos petroleros

- Publicidad -

El gobierno ecuatoriano recibirá USD 3.500 millones adicionales por la renegociación de contratos a largo plazo para la venta de petróleo crudo que el país tiene con Petrochina International Co. Ltd. (Petrochina), Unipec Asia Co. Ltd. (Unipec) y PTT International Trading Pte. Ltd. (PTT). Así lo anunció el Ministro Carlos Pérez durante su conversación con los medios en Quito para discutir la gestión en los sectores de hidrocarburos y electricidad, informó Bloomberg.

El funcionario dijo que las negociaciones con las compañías petroleras asiáticas alcanzaron buenos términos, permitiendo el lanzamiento de 50 millones de barriles de petróleo para la realización de nuevas ventas spot. “El camino ha sido largo en estas negociaciones, pero fructífero, porque llegamos a acuerdos de acuerdo con los precios del mercado internacional del petróleo, salvaguardando los intereses del Estado ecuatoriano”, destacó.

Adicionalmente, recibirá alrededor de USD 561 millones por ajustes en los contratos en cuatro aspectos: fórmula de precios, ajuste de calidad con el factor Coque, factor de flete e incremento en los precios actuales.

- Publicidad -

Como parte de estas medidas, EP Petroecuador firmó un acuerdo con Petroperú para crear una relación comercial directa mediante la eliminación de la intermediación, a través de la entrega FOB de un volumen total de 2.88 millones de barriles de petróleo de grado 24 API, previsto en ocho cargas de 360 ​​mil barriles cada uno. El primer envío se entregó el 21 de mayo.

Con respecto al precio del petróleo, el Ministro Pérez explicó que entre mayo de 2017 y abril de 2018, el valor promedio del precio del crudo WTI fue de USD 71.90; mientras que el Presupuesto General del Estado lo estableció en USD 41.92 por barril. Esta diferencia ha significado que Ecuador reciba ingresos adicionales por USD968,655,283.14. Ingresos que ingresaron al Tesoro.