Camiones de carga hacen de transporte público en Vargas

- Publicidad -

La puerta trasera de un camión 850 se abre tras detenerse en la parada de la Plaza El Cónsul en Maiquetía, en dirección hacia el oeste del estado Vargas. Un joven, sumamente delgado y con voz aguda, grita fuerte: “La Soublette, la Soublette, a dos bolos y no hay autobús”. La gente de la parada corre al camión y se colocan en el depósito del vehículo para hacer su traslado, ante la ausencia de unidades de transporte público. Pagan antes de subir al joven delgado los 2.000 bolívares de pasaje y se suben, como pueden, esperando llegar finalmente a su destino, según reseñó El Pitazo.

El uso de camiones de carga, ya sean camionetas pick-up, camiones con barandas o grandes gandolas con contenedores, como unidades de transporte público, se han hecho comunes en las últimas dos semanas en el Litoral central.

No importa la inseguridad, ni la comodidad, sino garantizar el traslado, especialmente en horas pico. “Es que no hay autobuses por ningún lado. Pasamos hasta tres horas esperando para irnos. La opción es caminar o agarrar uno de estos camiones, así que uno se acomoda como puede. En mi caso entro lo más posible cuando es abierto, pero si son de cava o cerrados no me alejo de la puerta porque me da mucho calor”, cuenta la varguense Ana Hernández.

- Publicidad -

Lea la nota completa aquí.