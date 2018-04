Comerciantes aseguran que quitarle tres ceros a la moneda no detendrá la inflación

- Publicidad -

Caracas.- Ante la medida tomada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, de quitar tres ceros a la moneda venezolana, el Bolívar, el equipo de Descifrado, se puso en contacto con diversos comerciantes de Caracas, quienes aseguran que esta reconversión no detendrá la inflación.

José Sánchez , un señor de 67 años de edad, dueño de un local en Caracas, asegura que “es lo mismo, lo que antes costaba Bs. 500.000, ahora costará Bs. 500 y la semana que viene costará Bs. 1000, porque la inflación no se va a detener por disminuir unos ceros”.

Por su parte, Magdelis Hernández, de 33 años de edad, comerciante informal plantea que “lo que va a ser es complicado es que me compren en efectivo, porque yo trabajo con vegetales y si la gente no tiene el dinero, se me pudren, no es un producto cualquiera”.

- Publicidad -

Al igual que ellos, Daniel Peraza, de 50 años de edad, y dueño de un puesto en un mercado informal afirma que “esto solo hará que la gente no se confunda tanto al momento de pasar el punto de venta, pero igual las cosas están caras, y las personas lo saben”.