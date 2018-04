EN DIRECTO Pasajeros desesperados en las oficinas de Copa en Caracas

- Publicidad -

Los pasajeros desesperados manifiestan sus preocupaciones sobre cómo harán para resolver este problema, a raíz de la decisión del Gobierno Nacional de suspender las operaciones de la línea aérea panameña Copa

Testimonios desde la oficina de la línea aérea en Caracas :

“Yo volaba para el 24 de abril Caracas -Panamá -Miami. Esto es preocupante. Mi boleto fue financiado por un amigo que estaba en Canadá y mi amigo fue quien me ayudó, y ahora no se cómo le me van reintegrar ese dinero. Este gobierno con esas decisiones nos tranca todas las cosas que nosotros queremos hacer”, afirmó una pasajera.



“Me sirve que me devuelvan la plata, pero es la cantidad de tiempo que se demore. Ahora tengo que sacar más plata de mi bolsillo y no tengo. Tendré que comprar otro boleto para irme por otro lado. Esta medida afecta más que todo a nosotros los venezolanos y no al gobierno”, destacó otra de las pasajeras.

“Mi viaje era el lunes para Bogotá. Si no me rembolso ahorita el dinero pierdo mis reales. Esto me afectó todos mis planes. Estas sanciones afecta más a los ciudadanos y no al gobierno, esa decisión de un día para otro, te afecta todos los planes”, afirmó desesperada otra de las usuarias.