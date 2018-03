Ibarra: Colapso de la recaudación del Seniat está más cerca de lo que pensamos

- Publicidad -

El director de la firma Econométrica, Francisco Ibarra, alertó que la recaudación tributaria en febrero fue de apenas 183 millones de dólares, al tipo de cambio par de la economía venezolana. En cambio, en febrero de 1998 fue de 504 millones de dólares.

También detalló que el mes pasado se recaudó en Impuesto al Valor Agregado (IVA) un monto que equivale a solo 26% de lo recolectado hace 20 años.

“El colapso terminal de la recaudación tributaria del Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) está más cerca de lo que pensamos. Recaudar impuestos no tiene costo cero”, expresó, mediante su cuenta de Twitter.

El economista añadió que al Gobierno nacional no le queda más que seguir monetizando el déficit fiscal (financiar el gasto público con dinero inorgánico), a pesar de la “masiva” devaluación del tipo de cambio oficial. “Devaluar no es un plan de ajuste y estabilización. El país pide a gritos una estabilización, para lo que se requiere un ajuste. Quien venda la idea de que no hay que ajustar, no ha pagado un recibo de luz en la Venezuela actual”, expresó.

