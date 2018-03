Cobro de pensión por terminal de cédula no disminuyó colas en los bancos

En su primer día, el plan piloto para el cobro de la pensión por el último número de la cédula de identidad no redujo las largas colas de jubilados y pensionados. “Es la primera vez que veo una cola tan larga”, dijo una mujer de la tercera edad a otra.

A las 11:30 am, más de 130 jubilados y pensionados –con el terminal de cédula 0, 5, 6 y 9– esperaban por entrar en un banco privado en el centro comercial Centro Plaza, en la avenida Francisco de Miranda. “Pensaba que con la medida sería mejor, pero esta cola está peor que nunca. No me puedo ir sin la pensión porque no tengo efectivo para regresar a mi casa”, expresó una pensionada de 79 años. A pesar de que llegó temprano, a las 6:30 am, casi al mediodía seguía a la espera de recibir el dinero. “Me muero de hambre”, lamentó,según reseña El Nacional.

Otra pensionada, de 62 años, aguardaba en las adyacencias de la entidad bancaria a que su hermana cobrara. “No está lista a pesar de que llegó a las 6:14 am”, expresó. Ella cobró en otro banco situado en la misma zona, pero solo le dieron 300.000 bolívares de los 852.390,72 correspondientes al mes de pensión de abril y el Bono de Guerra Económica, más el retroactivo de marzo y de febrero. Otra mujer, al escuchar la conversación, se acercó y manifestó: “Los pensionados le exigimos al gobierno que tenga más conciencia con sus ciudadanos”.

- Publicidad -

Otra extensa cola de pensionados se observaba en los alrededores de un banco privado en Chacaíto. La agencia colocó en las paredes de vidrio unos papales que anunciaban: “Únicamente durante los 3 primeros días de pago, el cobro de la pensión se efectuará por el terminal del número de cédula de identidad del pensionado. En caso de que no pueda asistir el día que le corresponde, podrá presentarse en la agencia a retirar después del tercer día de pago en cualquier día del mes”.

Edgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Personas Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, señaló que el cobro de pensión por terminal de cédula es otro invento del gobierno. “Tratan de minimizar el colapso que hay en los bancos por la misma equivocada política de distribución de nuevos pensionados en las agencias bancarias, principalmente en los bancos oficiales como Bicentenario y Banco Central de Venezuela”.

En un Bicentenario, en Los Ruices, la fila pasaba la cuadra y los adultos mayores esperaban bajo un inclemente sol. Algunos estaban sentados en muros. En sus rostros se reflejaba la fatiga por la larga espera.

Dos mujeres llegaron a las 7:30 am. El efectivo es el motivo que empujó a una de ellas a esperar horas para cobrar la pensión: “Yo cobro para darles a mis hijos el dinero que necesitan para que puedan transportarse a sus trabajos”. Añadió que la cola era más larga de lo normal.

En esa agencia no implementaron la medida y los pensionados solo recibieron la mitad del monto total.

Silva agregó que desde el ascenso al poder de Nicolás Maduro en 2013, el número de pensionados incorporados disminuyó progresivamente por la vía regular y por la Gran Misión en Amor Mayor. Además, desde 2014 desconocen las cifras de beneficiados incorporados. “Maduro miente reiteradamente con las cifras y no tenemos manera de verificarlas”, dijo.

Protestas. Después de horas aguardando por cobrar la pensión, la larga espera y la escasez de efectivo acabó con la paciencia de varios pensionados. En Chacao, trancaron parte de la avenida Luis Roche, a la altura de la Embajada de Canadá, por la falta de efectivo en los bancos, informó @ReporteYa en su cuenta de Twitter.

“Cobrar por número de cédula no soluciona nada. Estamos parados, sin tomar líquidos en plena calle con el sol de frente. Es inhumano”, expresó un pensionado al canal de noticias VPItv.

En Mérida, pensionados bloquearon en la mañana la avenida Las Américas debido a que varias agencias bancarias solo entregaron 200.000 bolívares porque no disponían de suficiente efectivo. También se reportaron protestas en Trujillo, Barquisimeto, Lechería y Táchira.