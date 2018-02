CrediCash del Banco Venezuela: una opción en este momento de crisis

Los clientes del Banco de Venezuela que recién le aumentaron el límite de crédito en su tarjeta de crédito , de 1.500.000 a 3.000.000 bolívares han visto como opción a la crisis utilizar este servicio que le permite tener el dinero efectivo sin afectar el límite de crédito.

Este servicio es un préstamo con cargo a la línea de financiamientos especiales asociada a su tarjeta de crédito, el cual le permitirá obtener dinero en efectivo, que será depositado en su cuenta de forma inmediata, hasta por el 100 % del monto disponible.

“Con esto he tratado de sobrevivir, ya lo he pedido tres veces y lo pago y vuelvo a pedirlo, porque ni el límite que me dieron me alcanza para hacer un buen mercado”, afirmó Carolina Martínez, cliente de esta entidad bancaria.

Este producto va dirigido en especial a los clientes que posean cualquiera de la tarjeta de crédito que ofrece el banco de Venezuela, este crédito no posee destino específico ya que se presenta como un avance en efectivo depositado directamente en la cuenta del solicitante.

Entre los beneficios que cuenta el préstamo CrediCash del Banco de Venezuela se puede hacer mención al hecho de que es rápido y sin ningún papeleo ni análisis especiales, tampoco es necesario pagos de comisiones, respuesta de forma inmediata,

Los requisitos necesarios para optar por este préstamo son los siguientes:

• Poseer algunas de las tarjetas de crédito del Banco de Venezuela.

• Mínimo de 6 meses con la tarjeta de crédito del Banco de Venezuela.

• No poseer mora o sobregiro en los últimos 12 meses.

• Poseer al menos 90 días con la cuenta con la cual solicitar el CrediCash.

• No presentar cheque devueltos en los últimos 6 meses.

• Poseer disponibilidad en la línea de crédito para financiamientos especiales.