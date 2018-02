Tras una jornada de cuatros horas de trabajo, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, anunció que las negociaciones entre Gobierno y oposición se reanudarán este miércoles a las 10:00 am, pues la delegación opositora presidida por el diputado a la Asamblea Nacional Julio Borges pidió más tiempo para analizar la propuesta de acuerdo.

En cambio, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación oficialista, firmó frente a las cámaras de los medios el documento que, aseguró, contiene el acuerdo. Dijo que la disidencia iba a suscribirlo también, pero no lo hizo debido a que “recibió una llamada desde Bogotá” (donde está el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson).

Solicitaron incorporan dos puntos al acuerdo: un compromiso de respeto a los resultados de las elecciones presidenciales y el rechazo a la remisión de la disputa con Guyana por el Esequibo a la Corte Internacional de Justicia.

En cambio, Borges reafirmó que no firmarán un acuerdo que no favorezca al pueblo venezolano Explicó que este proceso se trata de darle a los venezolanos “tengan el derecho soberano de vivir su futuro y que podamos tener un solo país y no dos Venezuela”. Por ello, afirmó que si han tenido tantas reuniones y no se ha firmado un acuerdo “es por que nosotros consideran que eso que está escrito no es digno del pueblo venezolano”, según reseñó La Patilla.