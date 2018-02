Aseguran que el Dicom subió entre 623% y 1.000%

Lo más bello de lo del Dicom de hoy no es que no reconoce al mercado, es que además las divisas no se sabe cuando te llegan, porque hay “sanciones que imposibilitan el envío”.

Pero tranquilos, este new Dicom si va a romperle el brazo al paralelo.

— Luis Oliveros (@luisoliveros13) 5 de febrero de 2018