Fedeunep reveló crisis que padecen los trabajadores del sector público

Caracas.- La Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos, Fedaunep, en vocería de su presidente Antonio Suarez, se pronunció sobre la difícil situación que están padeciendo los trabajadores del sector público por los siguientes motivos:

1.- La paralización del transporte público por falta de cauchos, repuestos y lubricantes, sumado a los altos costos del pasaje, en especial en las rutas sub-urbanas, con la advertencia que vienen nuevos aumentos, los cuales son contrastantes con los salarios actuales, obliga a Fedeunep proponer acciones, amparados en los artículos 67 y 68 de la Ley del Estatuto de la Función Publica y principalmente el artículo 177 de la LOTTT, proponemos al Ejecutivo Nacional reducir la jornada de trabajo y crear turnos en la APN, estas propuestas representan economías para el trabajador, contribuyen con el tiempo que dedica a la búsqueda de alimentos y preserva la seguridad del trabajador.

2.- Fedeunep coincide con Fentrasep en constituir una superintendencia que verifique con la debida autoridad y respaldo de orden público, el cumplimiento de los Decretos Presidenciales relacionados con Cesta Ticket Socialista y alimentación, donde los mismos trabajadores puedan denunciar dónde se les cobra % entre otras anomalías.

3.- Hace 3 años advertimos sobre el colapso del sistema de HCM, Seguros Funerarios, Vida, Fondos Administrados en al APN, por ello entregamos un proyecto al MPPPST, el cual nos solicitó el Presidente de la Republica en el acto de firma del contrato colectivo en fecha 20/11/2015, pero como muchas iniciativas del sector laboral no fue escuchado y no se aplicó, hoy mientras la medicina privada esta dolarizada pero nuestras pólizas no cubren ni los exámenes médicos, rechazamos anuncios políticos que puedan sonar agradables al oído pero son inciertos y demagógicos, debemos proponer soluciones reales y concretas, es decir, instalar una mesa de trabajo en la vicepresidencia de la república, entre la cámara aseguradora, el estado y las organizaciones sindicales para incorporar pólizas de exceso en la APN; solidarias, integrales, participativas y contributivas, pero que no manejadas por los mismos burócratas que han colapsado nuestro HCM o Fondos históricamente.

4.- Los sindicatos de la Alcaldía Metropolitana han realizado acciones, acudido a distintas instancias públicas, todo en defensa de sus agremiados, planteando básicamente el pago de salarios, respeto del contrato colectivo, y de la estabilidad, como consecuencia del inconsulto decreto de liquidación de dicho ente. Coincidimos que debe ser revisado a fondo el manejo de los recursos por parte de las autoridades salientes, desde aquí lo exigimos, pero los trabajadores no pueden acarrear las responsabilidades de estos, por ello resumimos el petitorio así: participación EFECTIVA en la junta liquidadora, reubicación en otras entidades municipales del área metropolitana, y compensaciones monetarias para jubilaciones especiales como los alcanzados en otros procesos de liquidación.