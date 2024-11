Ileana Márquez se posicionó como cuarta finalista del Miss Universo

La 73.ª edición de Miss Universo fue testigo del destacado desempeño de Ileana Márquez, representante de Venezuela, quien se posicionó como cuarta finalista en esta prestigiosa competencia internacional celebrada en la Arena Ciudad de México. Su impecable desempeño en las distintas etapas de la competencia fue determinante para alcanzar tan destacado título.

Desde su llegada, Ileana se destacó no sólo por su indiscutible belleza, sino también por su inteligencia y profundo carisma. Durante las semanas de preparación y eventos previos al concurso, logró ganar el reconocimiento del público y los medios internacionales.

«Mi gente linda de Venezuela muchísimas gracias por apoyarme desde casa. Para mí fue un verdadero placer ser Venezuela en esta edición de Miss Universo, sé que mi sucesora lo hará excelente. Les prometo que dejé el alma en el escenario. Esto fue por y para ustedes. Me siento profundamente agradecida por esta experiencia que me permitió mostrar al mundo la fortaleza y determinación de la mujer venezolana. Este logro no es solo mío, es de todo un país que me respaldó y de cada mujer que como yo, lucha por sus sueños. Gracias a mi familia, a mi hija Guadalupe por ser mi mayor impulso, y a mi equipo del Miss Venezuela por creer en mí y trabajar en conjunto por esta meta. Fue un honor unir a mi país y dejarlo por todo lo alto”, expresó emocionada la criolla tras su participación en el certamen.

María Gabriela Isler, directora del certamen nacional, expresó: «Estamos muy emocionados por la destacada actuación de nuestra reina. Su determinación y compromiso representan sin duda lo que somos las venezolanas. Hoy celebramos el lugar alcanzado como 4ta finalista, un ejemplo de empoderamiento y superación que inspira a todas las mujeres”.

Durante la transmisión oficial del certamen a través de Venevisión y Venevision Play, los venezolanos fueron testigos de una representación que combinó belleza, preparación y un mensaje inspirador para todas en el país.

Acerca de Miss Venezuela

Miss Venezuela es un movimiento de empoderamiento reconocido a nivel mundial como una de las franquicias de certámenes de belleza más importantes del país. Después de 72 años de historia (1952). Las reinas de Miss Venezuela han obtenido siete coronas de Miss Universo, seis de Miss Mundo y nueve de Miss International, convirtiéndose en uno de los países que ostenta mayor cantidad de títulos. Miss Venezuela es la primera y única representación que ha logrado el back to back en la coronación del Miss Universo de 2009, hecho histórico que forma parte del récord Guinness.

