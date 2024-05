ORC Consultores: 20% de los venezolanos muestra disposición de defender su voto

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, la situación política en Venezuela continuó en movimiento. Según ORC Consultores, la clave de la elección radicará en la capacidad para defender el voto. En ese sentido, el 20 % de la población mostró disposición para organizarse.

“Si no tienes más de 4 personas en mesa, es decir, al menos 120 mil personas en total, tienes un problema porque no podrás enfrentar las malas prácticas que ocurren en las mesas y no tendrás cómo demostrar un triunfo”, expresó Oswaldo Rodríguez Colina, director de la encuestadora.

Rodríguez Colina recordó que el mejor momento de la oposición en cuanto a cobertura fue en 2013, con el 83 % de los centros cubiertos. “Ni siquiera en 2015 se había registrado esta energía a favor del cambio. No obstante, no puedes caer en triunfalismo.

Si no tienes defensa del voto, tendrás un problema. Falta la campaña para recorrer el país, mantener al votante duro y pasarle la mano al blando para que no se baje del barco”, acotó en una entrevista transmitida por el circuito Éxitos de Unión Radio.

Participación Electoral

Rodríguez Colina afirmó que al menos el 33 % de la población votará en el proceso del próximo 28 de julio. Argumentó que en la mente de los ciudadanos solo hay dos candidatos y dos posibilidades: el cambio o la continuidad, razón por la cual “cualquier narrativa” fuera de estos dos planteamientos “no está teniendo espacio”.

Más noticias: Industria farmacéutica revisará productos para ofrecer opciones más económicas

Sobre la salida de la Unión Europea comentó que ese factor no está pesando porque el elector está enfocado en aprovechar las condiciones mínimas para cambiar.

Indicó que antes de la primaria, el 44 % deseaba votar en la presidencial, y luego de ese evento, la estadística ascendió al 60 %. “De abril a mayo subió del 57 al 66 %. En un periodo de un mes, el indicador creció poco más de 8 puntos”, expresó en la entrevista.

De acuerdo a ORC Consultores, solo el 45 % de la población conocía a Edmundo González, pero actualmente la cifra se ubicó en el 95 %. “El trabajo de redes, viralización y el acceso limitado a los medios permitió ese ascenso en un tiempo corto”.

Por esas fechas, la intención de voto a favor del candidato de la Unidad estaba en el 18 %, pero en un mes pasó al 50,7 %. “Le sigue la opción de no sabe (18,50 %), Maduro (13,70 %), no vota (6 %), no contesta (4 %), Benjamín Rausseo (2,15 %) y Javier Bertucci (1,5 %)”.

El estudio se realizó entre el 16 y el 19 de mayo, con 1119 entrevistas telefónicas y un 95 % de confianza.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado