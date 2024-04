JAC Motors de Venezuela financia sus vehículos sin intereses y con inicial fraccionada

El sector automotriz venezolano se acelera en el 2024 con el impulso de las marcas chinas.

En términos acumulados, informó la Cámara Automotriz Venezolana (CAVENEZ), al cierre de marzo 2024 apenas se habrían ensamblado 12 unidades en Venezuela (IVECO) y comercializado 2.356 vehículos en un mercado dominado por Toyota (62.82%) con 1.480 unidades, según un análisis realizado por el economista y profesor de Estrategia Competitiva, Enrique González Porras.

Sin embargo, hace un par de semanas visitamos la Planta de Ensamblaje de JAC Motors Venezuela en la Zona Industrial Las Canarias, en Yaritagua (Yaracuy) y la historia es otra.

El recorrido empezó desde Caracas, ya que viajamos en una van de pasajeros de 17 puestos JAC Sunray, con un motor diésel de 2.8L (que cargamos de combustible en la Estación de Servicio de Tazón) y 150 HP. Al llegar a la Planta constatamos que hay otra marca ensamblando en el país: JAC; y lo hace en dos turnos, tanto vehículos de pasajeros como comerciales.

En cifras, JAC ensambla en Yaracuy hasta ocho unidades de camiones al día o 15 unidades, en el caso de Pick Up o vehículos de pasajeros, informó el Sr. Sergio González, presidente de Corporación Bel / JAC Motors Venezuela.

Pero esos números mejoran, declaró el ejecutivo que “pronto vamos a subir las dos líneas de ensamblaje a 18 vehículos diarios y proyectamos alcanzar las 35 unidades para el mes de julio.

En JAC Motors Venezuela tenemos una gran capacidad instalada, que estamos ampliando para alcanzar los 65 vehículos por día, que aunque hoy el mercado no los requiere, nosotros creemos que este va a seguir creciendo, como lo hizo en los últimos dos años, que pasó de 5.000 a 10.000 unidades y esperamos que en 2024 se alcancen las 24.000, de las cuales al menos 7.000 serán JAC”.

Para alcanzar esas proyecciones, Corporación Bel está invirtiendo dos millones de dólares en construir y equipar nuevos galpones y duplicar la capacidad de sus líneas de producción.

Sobre la formación del personal, indicó el empresario que los nuevos técnicos automotrices que se incorporan a la planta reciben inducción de los trabajadores con más experiencia, para adquirir conocimiento más detallado del proceso de ensamblaje. En paralelo, otro equipo de trabajo dicta cursos, todas las semanas, a los mecánicos que se incorporan a los concesionarios de la marca a nivel nacional.

El nacimiento del “Búfalo”

Durante la visita que realizamos el pasado 16 de abril a la planta JAC Motors de Venezuela, fuimos recibidos por su director, el ingeniero Gerardo Morillo, y observamos parte del ensamblaje de un “pedido” de camiones de 12 toneladas (Búfalo), mientras se finalizaba el proceso de varios chutos de 30 toneladas para la empresa Purolomo, que decidió renovar su flota de camiones con JAC.

Esa mañana recorrimos las diversas estaciones de ensamblaje.

“El proceso arranca con la serialización de los chasis, a cada uno tenemos que colocarle un serial, que identifica al producto en Venezuela. Cada país tiene su nomenclatura. En las siguientes estaciones se van agregando las siguientes capacidades”, explicó emocionado González.

Y es que en esa planta el trabajo es incesante. Vimos un grupo de chasis a los cuales se le colocaba, entre otros componentes, el cardán, tren de rodaje, sistema de frenos y la transmisión para luego ser “volteados” por una especie de grúa e iniciar el ensamblaje de todo lo que llevan arriba: motor y caja (que llegan semi-ensamblados, pues se arman previamente), cabina y el equipamiento final.

Pero no sólo eso, observamos la fase final de ensamble, con grúas y operarios, de la cabina, así como el encendido, arranque y salida al patio de los primeros chutos de 30 toneladas del día, con el típico de toque de corneta y la supervisión final de calidad. Camiones que pronto estarían transportando alimentos por las carreteras del país.

Le preguntamos a González sobre cuál es el proceso más crítico en las fases de ensamblaje, y explicó que “todos los modelos son diferentes, cada vehículo es un mundo, digamos que es un proceso donde todo es importante. Por ejemplo, todas las calibraciones se hacen con torquímetro , nosotros no podemos dar ni más ni menos presión a cada uno de los ajustes que hacemos, si le damos más podemos aislar un tornillo, si le damos menos puede quedar en riesgo de que se desarme. Cada tornillo tiene sus libras”.

Actualmente, JAC Motors Global tiene un portafolio más de 700 modelos de vehículos que ofrecen en 130 países, de los cuales Corporación Bel escoge aquellos que consideran se adaptan mejor a las necesidades del mercado venezolano.

Entre los 30 modelos disponibles en el país, aseveró González que los camiones diésel “tienen una mecánica sencilla, nada electrónica, que es lo que nos piden los clientes”, ¿la razón? Que los choferes puedan atender y resolver cualquier falla en la carretera y, muy relevante, que cuenten con repuestos económicos y fáciles de reponer.

No obstante, las SVU y los vehículos compactos sí tienen diseños vanguardistas, tableros digitales y prestaciones de conectividad.

En los repuestos y partes los vehículos chinos son muy competitivos. Hace unas semanas lo comprobamos en el Centro de Distribución de Changan, ubicado también en Yaritagua; y AC Motors Venezuela lo confirma, con una previsión de 7.000 items originales JAC por modelo ensamblado en Venezuela y un inventario global de 120.000 piezas, explicó Pamela Pérez , Gerente de Logística y Suministro de la marca. Los repuestos más solicitados son filtros, bandas de freno, collarines, empacaduras y kits de tiempo. La inversión en repuestos oscila entre tres y cuatro millones de dólares.

¿Y los costos? El faro de un vehículo JAC apenas cuesta US$60, mientras que en marcas americanas, japonesas, coreenas y europeas puede alcanzar los US$350 (acoto que hace un par de años pagué US$185 por un faro para mi Kia Sportage 2011). Agregó Sergio González que a un camión JAC se le puede hacer el motor con poco más de 1000 dólares, pero en otras marcas esa inversión supera los US$ 8.000. Una buena noticia es que el equipo de ingenieros y técnicos de JAC Motors Venezuela tiene desarrollados varios productos (radiadores, silenciadores y tanques de combustible.), que a futuro podrían ser incorporados a los vehículos ensamblados en el país.

Modelo de negocio: financiamiento propio con inicial fraccionada

La pick up, los camiones de 5 y 12 toneladas son los vehículos más demandados por los clientes de JAC en el país. Según el empresario, el éxito de esos segmentos se debe al precio, hasta 55% más económicos que sus competidores de otras marcas. Por ejemplo, El “Búfalo” de 12 toneladas con un tanque de 600 litros (inicialmente se ofrecía con tanque de 200 litros, pero los clientes pidieron mayor capacidad), tiene un costo de US$ 34.000 antes del el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

Durante el encuentro con los medios el empresario indicó que JAC opera con un margen de ganancia “muy pequeño” para impulsar la estrategia de precios competitivos.

Además, trasladan al consumidor los descuentos estacionales que están obteniendo en los fletes marítimos (25%) y los descuentos que les otorga la casa matriz, JAC International. El otro beneficio que se traslada al precio final es la liberación de pago de aranceles, por su estrategia de ensamblado en el país.

El proceso de compra al contado inicia por la revisión del catálogo de los modelos de vehículos, que luego deben ser comprados directamente en la casa matriz en China.

El cliente abona en un primer pago de 60% el valor de las partes y piezas que componen el producto ; entonces JAC Motors de Venezuela las importa y el cliente realiza luego un segundo pago más los costos de flete y nacionalización. Finalmente, al facturar y entregar el vehículo, el comprador abonar el IVA y, de ser necesario, el IGTF.

¿Crédito propio?

Durante el último trimestre se han empezado a ver en Venezuela algunas propuestas de financiamiento de vehículos entre la banca privada y algunas marcas. Otras, como Toyota, optan por la estrategia de contado. Pero la primera marca que ofrece financiar a sus clientes de manera directa es JAC Motors de Venezuela.

“Vemos que existe más demanda que oferta en el tema crediticio en Venezuela, así que tomamos la decisión de nosotros mismos financiar los vehículos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo haremos con una inicial fraccionada. La afiliación a este programa arranca con un 11% del valor del vehículo. Durante ocho meses el cliente completa el 45% del valor del vehículo y en ese momento se factura, paga los impuestos correspondientes y se le entrega. A partir de allí tiene 21 meses para completar el pago. Esto viene acompañado de cuotas especiales cada 90 días, y así facilitar la compra”, declaró Sergio González.

Este programa crediticio propio arranca el 1 de mayo de 2024 desde la App Bel e inicia con 10 modelos de vehículos JAC. Aunque el vehículo tiene un recargo superior al 25% por costos financieros, la propuesta de crédito es sin intereses para el comprador. Además, el precio incluye un año de póliza de seguro, con empresas como Hispana de Seguros, Universitas o La Previsora. Los vehículos gozan de 5 años de garantía.

González ejemplificó esta oferta de JAC con su recién lanzada SVU JS2 Arena (camioneta de 1.5L, 4 cilindros en línea, con 111 caballos de fuerza, automática, pantalla táctil de 9” con Android Auto, maleta de 450 litros, vidrios eléctricos, frenos ABS + EBD y un rendimiento de hasta 15 kms/litro en su tanque de 42 litros) que se ofrece a un precio de US$ 16.700, que alcanza los US$19.873 al sumar el IVA e IGTF. El comprador deberá erogar por pago directo aproximadamente US$ 8.942 durante 8 meses para facturar y recibir su JS2 Arena y a partir de allí tendrá 21 meses para pagar los US$ 10.840 restantes. En el caso de la Pick Up La Venezolana (2.8 L Turbo Diesel, 900 Kilos, 92 caballos de fuerza y en versión a gasolina: 149 caballos de fuerza con rendimiento de 11 KM/LT), el precio final ronda los US$ 25.700.

Una relación de larga data

Corporación Bel es un holding de empresas que desarrollan cuatro grandes líneas de negocios: automotriz, alimentos, agroindustria (probamos el café gourmet de una de sus empresas, “Niquitao” , por Alimentos Boconó) y servicios. La relación de Bel con JAC Motors Global se inicia en el 2003 y en el 2007 abren la planta ensambladora, reactivada recientemente. Corporación Bel genera 500 empleos directos e indirectos, cifra podría alcanzar los 800 empleos al cierre de 2024, indicó Sergio González, un empresario con más de tres décadas de experiencia en el sector automotriz.

En 2024 Motors Venezuela cuenta con cinco concesionarios activos en regiones como Lara, Barinas, Gran Caracas y Zulia, que ampliarán en el corto plazo con otros seis hasta alcanzar 23 antes del cierre del año. Además, han ido creando una red de aliados de servicio postventa y venta de repuestos, bajo la figura de JAC Service, con 17 operando en todo el país y una proyección de 40 a final de año con el soporte de la Cámara de Talleres Mecánicos.

Corporación Bel tiene un brazo de Responsabilidad Social Empresarial en la Fundación Bel, con programas sociales de salud, alimentación y educación con impacto en niños y adolescentes de las comunidades aledañas a la planta.

¡Lo último!: Bel Motos

Corporación Bel entra a la carretera con vehículos de dos ruedas ensamblados en su propia planta de motos.

“El mercado de las motos está creciendo muchísimo en Venezuela. En el pasado ensamblamos más de 200.000 motos con otra marca comercial. Nos ha tomado un tiempo el estudio, desarrollo y cuidado de detalles de los modelos bajo nuestra marca Bel Motos, pues queremos replicar lo que hemos estado haciendo con los vehículos. Hemos escogido varias fábricas como proveedoras de las motos, que tendrán tecnología de motores japonesa, pero fabricadas en China”, adelantó el presidente de Corporación Bel.

Las motos se financiarán con el Plan Rueda Fácil Motos, más información en App Bel y su canal de Youtube .

Son buenas noticias, los motores de JAC están encendidos y la estrategia comercial, con crédito propio, augura muchas ventas: ¿Estás dispuesto a sentarte frente a un volante con tecnología china?

