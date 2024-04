OVF: Aumentan las remuneraciones privadas y caen las del sector público

Datos del Observatorio Venezolano de Finanzas correspondientes al primer trimestre de 2024 indican que las remuneraciones del sector privado, referidas a el comercio y los servicios del Area Metropolitana de Caracas, reflejaron una mejora respecto a similar trimestre de 2023.

La remuneración promedio mensual al cierre de los primeros tres meses de 2024 se ubicó en US$ 225, mayor que los US$ 141 del mismo trimestre del año 2023, lo cual es una mejora de 59%. A nivel desagregado, las remuneraciones mensuales fueron las siguientes: obreros US$ 205, profesionales y técnicos US$ 332 y gerentes US$ 485. Conviene mencionar que solamente la categoría gerentes puede acceder a la compra de la canasta alimentaria, la cual se ubico en US$ 379 durante el primer trimestre de 2024, lo cual es una caída de 3% en dólares respecto el mismo periodo de 2023.

A nivel regional se aprecia una importante disparidad en lo relativo a las remuneraciones. Así, en Anzoátegui la remuneración promedio mensual alcanzó a US$ 85, en Nueva Esparta a US$ 162 y en Zulia a US$ 208.

En cuanto a la dolarización de los salarios, el 85% de los mismos se pagaron en dólares o su equivalente en bolívares a la tasa de cambio oficial. Entre tanto, en el sector público los salarios se han mantenido congelados desde marzo de 2023 aunque el sector público ha venido otorgado algunos bonos a los empleados activos que sumados a los salarios totalizaron en promedio US$ 55 mensuales.

Con información de OVF/800Noticias

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descidrado