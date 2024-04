El tráiler de ‘Joker, Folie a Deux’ arrasa con más de cinco millones de visualizaciones en horas

El anticipado avance de la continuación de ‘Joker’, protagonizado por Joaquin Phoenix, cautivó a los espectadores con su toque romántico. Diez horas después de su lanzamiento, el tráiler musical, donde Lady Gaga asume el rol de Harley Quinn, ha superado los cinco millones de reproducciones.

En este primer adelanto de ‘Joker, Folie a Deux’, programado para llegar a las pantallas el 4 de octubre, se presenta a un Joaquin Phoenix notablemente delgado y encarcelado, mientras Lady Gaga se transforma en la icónica Harley Quinn.

El tráiler está repleto de imágenes de bailes y explosiones, todo acompañado por la melodía de ‘What the World Needs Now Is Love’, la canción de 1965 popularizada por Jackie DeShannon.

La dirección de esta esperada película recae en Todd Philips, quien también estuvo al mando de la entrega original y previamente dirigió a Lady Gaga en ‘Ha nacido una estrella’ (2018), una experiencia que le valió a la cantante una nominación al Óscar como mejor actriz.

Aunque Lady Gaga no se alzó con el premio a mejor actriz, sí logró ganar el Óscar a la mejor canción por ‘Shallow’.

Por su parte, Joaquin Phoenix obtuvo su primer Óscar gracias a su magistral interpretación del villano del universo DC y archienemigo de Batman.

‘Joker’ también fue premiada por su excepcional banda sonora original, sumando así un nuevo reconocimiento a su impresionante recorrido que inició con el León de Oro a la mejor película en el Festival de Venecia.

