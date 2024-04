Casi normal se renueva en mayo

En 2015 más de ocho mil personas vivieron el musical bipolar de Broadway en Venezuela, que en esta oportunidad protagoniza nuevamente la cantante Karina junto a un elenco de primera, con la dirección de Rossana Hernández y la batuta de Luis Serría, todos bajo la producción de Claudia Salazar Gómez. Con tres premios Tony y un Pulitzer, Casi Normal cuenta la historia de Diana, una ama de casa con serios problemas de personalidad que se enfrenta a diario con el mundo de los psiquiatras, las pastillas y las alucinaciones, y que junto a su familia lucha por alcanzar la normalidad. La obra estrena el 9 de mayo en el Centro Cultural Chacao

A partir del próximo 9 de mayo, el Centro Cultural Chacao recibe nuevamente al musical bipolar de Broadway, Casi Normal, una obra que pasa por una ola de emociones que sacude al público con su fuerza, lo divierte con su humor, lo deja renovado y conmovido, bajo la producción general y ejecutiva de Clas Producciones junto a NVivo.



Con una nueva propuesta de producción, Casi Normal cuenta con la dirección de Rossana Hernández para narrar la historia de una familia que lucha por ser normal ante la adversidad que siempre aparece, como en casi todas las familias, pues lo perfecto no existe y ser casi normal es lo normal.

En 2024, esta afamada pieza cuenta con un elenco de primera conformado por la reconocida cantante Karina, en la piel de Diana, una ama de casa con serios problemas de personalidad que se enfrenta a diario con el mundo de los psiquiatras, las pastillas y las alucinaciones. Beto Baralt, es Dani, el incondicional y abnegado esposo de Diana; Claudia Rojas encarna a Natalia, una hija que trata de ser perfecta, pero no encuentra su lugar; Gabo, interpretado por Carlos Linares, es el hijo que quiere quedarse; Tom Vivas como el Dr. Quicio, es el psiquiatra de Diana desde hace 16 años y Daniel Albornoz le da vida a Henry, el novio de Natalia, todos bajo la batuta musical del arreglista y músico venezolano, Luis Serría.

“Este es un momento para que el teatro siga dando voz a realidades, la salud mental debe ser cada vez más visibilizada, estudiada y tomada en cuenta como una realidad inevitable del mundo de hoy. Casi Normal nos permite vivir y entender desde la mirada de una madre un universo que a veces no vemos. Esta familia nos llevará en un viaje único en el que comprenderemos que ser normal, no es tan normal”, asegura Claudia Salazar Gómez, productora general del musical.



Escrita por Brian Yorkey y con música de Tom Kitt (Next to Normal), Casi Normal deleitará nuevamente a la audiencia venezolana en el Centro Cultural Chacao desde el 9 de mayo los jueves y viernes, a las 7:00 pm; y sábados y domingos, a las 5:00 pm. Las entradas, que oscilan entre USD$30 y USD$80, están a la venta en ticketplate.com.



Casi Normal cuenta con aval de tres premios Tony en 2009, un Pulitzer a obra dramática en 2010 y la exitosa presentación en Venezuela, Argentina, Brasil, Canadá, Italia, Israel, Inglaterra, Holanda y Japón, entre muchos otros países.

