Portugal celebra con la comunidad universitaria venezolana los 50 años de la Revolución de los Claveles y la restauración de la democracia

Del 21 al 23 de febrero se celebrar en Maracay y Caracas diversas jornadas académicas para conmemorar el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, una transición pacífica de régimen que tuvo lugar el 25 de abril de 1974 y que marcó la historia contemporánea de Portugal al poner fin a la dictadura del Estado Novo y restaurar la democracia, generando un impacto que traspasó las fronteras del país europeo.

Para honrar esta importante fecha se realizarán encuentros académicos con la comunidad estudiantil y docente de distintas universidades, con la participación del sociólogo e historiador portugués António Costa Pinto, profesor del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, quien ha sido invitado a Venezuela especialmente para esta ocasión.

Esta es la primera vez que se prepara en Venezuela una agenda para recordar la historia y el impacto de la Revolución de los Claveles, por iniciativa de la Embajada de Portugal en Caracas, Camões, el Instituto de Cooperación y Lengua, la Coordinación para la Enseñanza del Portugués en Venezuela, el Centro de Lengua Portuguesa de Caracas y el Centro de Lengua Portuguesa de Maracay.

LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD

Hasta la sublevación militar de 1974, Portugal vivió bajo un régimen ultraconservador que perseguía a sus ciudadanos con la censura y todo tipo de represión. Durante la dictadura, el país europeo libró una guerra colonial que le dejó pérdidas humanas y materiales, aislándolo de la escena internacional.

«La caída de este régimen autoritario dio paso a un Portugal moderno, que se alineó con las democracias europeas. Los cambios fueron inmensos, no sólo en el sistema político y en la economía, sino también en la forma de vivir y actuar de la sociedad portuguesa. Fueron cambios nacidos de la conquista de la libertad y de la recuperación de derechos que la dictadura había usurpado», recordó João Pedro Fins do Lago, embajador de Portugal en Venezuela.

El coordinador de la Enseñanza de la Lengua Portuguesa en Venezuela, Rainer Sousa, sostiene que «conocer mejor la historia y reflexionar sobre el pasado permite valorar los logros de la movilización de la sociedad para construir un país mejor, un mundo mejor, más justo, más libre y más democrático para todos».

Por eso, insiste Rainer Sousa, se organizaron estos encuentros dedicados a la reflexión en universidades venezolanas con el profesor António Costa Pinto, una autoridad académica con credenciales ideales para compartir diferentes perspectivas sobre el pasado reciente de Portugal.

GIRA ACADÉMICA

El invitado internacional iniciará su gira el miércoles 21 de febrero, a las 2pm, durante un encuentro con profesores de Aragua y estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Maracay.

El jueves 22 de febrero, a las 10 de la mañana, el profesor se reunirá con estudiantes de portugués de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y profesores de la capital, en la Biblioteca Central. Posteriormente, a las 17:00 horas, ofrecerá una charla a egresados y estudiantes de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en su Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, en Chacao, Caracas.

Rainer Sousa destacó que no sólo la comunidad universitaria, sino también el público en general podrá compartir con António Costa Pinto el viernes 23 de febrero a las 10:30 am en el Auditorio del Instituto de Previsión del Profesorado (IPP) de la UCV. La entrada es libre.

PROFESOR INVITADO

António Costa Pinto es doctor por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y ha sido profesor visitante e invitado en universidades de Estados Unidos y Europa. Es colaborador habitual de los principales medios de comunicación del mundo en temas relacionados con la historia y la política moderna. Sus estudios se han centrado, entre otros, en el fascismo, el salazarismo, la democratización y la Unión Europea.

Ha publicado y coeditado libros como «Salazarism and European Fascism: Problems of Interpretation in the Social Sciences» (1992); «The Blue Shirts: Ideology, Elites and Fascist Movements in Portugal, 1914-1945» (1994) y «The End of the Portuguese Empire. The International Scene, Colonial War and Decolonisation, 1961-1975» (2001).

Otros títulos incluyen «Ruling Elites and Decision-Making in Fascist-Era Dictatorships» (2009); «Rethinking the Nature of Fascism» (2011); «The Shadow of Dictatorships, Southern Europe in Comparison» (2013); «Authoritarianism and Corporatism in Europe and Latin America» (2019).

Nota de prensa

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado