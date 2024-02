El Principito: Un invitado especial aterriza en el corazón de Municipio Baruta

Después de salir de su asteroide B612 y recorrer varios planetas, finalmente el

icónico personaje de El Principito encontró cobijo en Baruta, específicamente en

el Parque El Vizcaya, ubicado en El Cafetal.

Esta emblemática escultura, única enVenezuela, ha sido posible gracias a la colaboración entre la Alcaldía de Baruta y la Embajada de Francia, quienes rinden un verdadero tributo al legado literario de

Antoine de Saint-Exupéry.





Bajo el amable auspicio del Señor Olivier D’Agay, Director de la Fundación Antoine de Saint-Exupéry, la jornada contó con la presencia del distinguido Alcalde de Baruta, Darwin González, así como del embajador de Francia, S.E. Emmanuel Pineda.

La escultura de El Principito, con su cabello dorado, ataviado con su icónico traje y su larga capa verde, no llegó sola a su nuevo hogar en el Parque El Vizcaya.bAcompañándolo, fiel como siempre, se encuentra su entrañable amigo el zorro, capturando así la esencia misma de la historia que nos hace recordar sus

palabras: «Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros cien mil niños. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a otros cien mil zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único

en el mundo».

El alcalde Darwin González expresó su alegría y orgullo por la realización de esta obra, siendo parte de un sueño cumplido, gracias a un trabajo conjunto. “Hoy tenemos esta obra Le Petit France para todos los Baruteños, una hermosa imagen que nos hará soñar con el amor, las rosas y las estrellas de forma individual pero con un norte en común”, destacó.



Por su parte, el embajador Emmanuel Pineda saludó a los presentes, felicitando y agradeciendo la iniciativa del Alcalde de Baruta. “El Parque Vizcaya se viste hoy de sus mejores atuendos humanistas. El Principito nos recuerda el imperioso deber de nosotros los adultos de actuar como niños soñadores, sensibles y buscadores de amigos”, indicó.

El evento contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y una representación de niños del Colegio Francia, quienes dieron lectura en español y francés de un fragmento del libro.

Ubicada estratégicamente en el área destinada a los más pequeños, a partir de ahora podrán ver las puestas de sol 44 veces al día y los visitantes junto a él. Esta magnífica obra invita a los niños a sumergirse en el maravilloso universo de El Principito, donde la imaginación y la aventura se entrelazan en un abrazo eterno.

Con motivo de esta revelación del pequeño príncipe francés, la alcaldía de Baruta iniciará una jornada de recolección del respectivo libro para donar a niños de los sectores populares del municipio. Asimismo, destacó que próximamente se anunciará la revelación de otra importante figura.

El Parque El Vizcaya, ya enriquecido previamente con esculturas dedicadas a célebres escritores como García Lorca y Wisława Szymborska, así como las figuras entrañables de Snoopy y Mafalda en el Parque de Cumbres de Curumo y Plaza Los Chorritos en Colinas de Bello Monte, respectivamente, consolida su

compromiso de enaltecer la cultura, el conocimiento y la expresión que fomenten valores de amistad, solidaridad y empatía fundamentado en la celebre frase “Lo esencial, es invisible ante los ojos”.

Nota de Prensa

