GMSP habilitó opción online para solicitar presupuestos quirúrgicos

Cumpliendo con su objetivo de ser una institución pionera en la atención médica, y para poder brindar servicios eficientes y de calidad a las personas, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP), dispone de una nueva opción On Line en su página web www.grupomedicosp.com, que permite a los usuarios solicitar presupuestos para realizarse intervenciones quirúrgicas en dicho centro asistencial.

El gerente de comercialización del GMSP, Arturo González, señaló que en el sitio web de la clínica “se han incorporado cada vez más funcionalidades, que facilitan la consulta online de los distintos servicios o la solicitud de presupuestos para realizar procedimientos quirúrgicos, ya sea con un médico de la institución o de otro centro de salud”.

Indicó que la persona interesada debe registrarse en la página web con sus datos y “los pasos a seguir son muy sencillos. Deben completar un formulario con información sobre el tipo de procedimiento que necesitan, la prontitud con la que deben operarse, si tienen diagnóstico médico previo, porque necesitamos conocer el caso, y nos ponemos en contacto a la brevedad posible y, si es de emergencia, agilizamos más este proceso”.

Diversas opciones

González explicó que el equipo de analistas de Atención al Cliente contacta directamente al usuario que ha hecho la solicitud de presupuesto, para conocer otros detalles de su caso.

Indicó que hay diversas opciones para realizar la intervención quirúrgica: “una es que la persona tenga a su médico tratante en nuestra clínica, con lo cual le consultamos directamente a él los costos del procedimiento, para emitir la cotización. La segunda variable es que sea paciente de un especialista externo, y también es posible hacerlo a través de alianzas, y una tercera opción es que no tenga un doctor en el GMSP, pero quisiera consultar su caso con uno y recibir presupuesto”.

Enfatizó que cuando el paciente tiene un médico que no forma parte del GMSP y no hay una alianza preexistente, la institución tiene un protocolo propio de entrevista con el profesional de la salud externo, y de verificación de sus credenciales. Aclaró que esto no implica ningún tipo de costo o inversión por parte del médico externo.

Puntualizó que, además de facilidad y comodidad, “este tipo de herramientas online brinda confiabilidad a los servicios que ofrece el GMSP, y transmite el compromiso de la institución con la salud de sus pacientes”.

Casos de éxito

La ejecutiva de Atención al Cliente del GMSP, Swyndy Granado, explicó que, al recibir las solicitudes en línea, el personal de su departamento contacta con la persona directamente a través de una llamada telefónica, “el primer paso es verificar la patología que tiene el paciente solicitante y si cuenta o no con médico tratante”.

Indicó que, por ejemplo, así se realizó con la usuaria Milena Hidalgo, quien completó su formulario a través de web para consultar los costos de una mastectomía parcial, y “en su caso no tenía especialista tratante en el GMSP. Recibimos su información y la referimos al médico mastólogo, doctor Álvaro Gómez, para evaluar su caso y revisar sus exámenes, y, luego de cumplir los respectivos tramites con su compañía de seguro, se realizó la intervención en la clínica”.

Excelente experiencia

Al respecto, la paciente Milena Hidalgo aseguró que la atención recibida por parte del equipo del GMSP, al momento de solicitar su presupuesto quirúrgico “fue muy eficiente, amable y cordial desde el primer momento, todo lo canalicé vía On Line, y me asignaron de inmediato la cita con el doctor Gómez, y luego me entregaron la cotización”.

Destacó su satisfacción por la rapidez con que se agendó su cirugía, luego de ser evaluada por el doctor Álvaro Gómez, y de ser aprobado su presupuesto por parte de su aseguradora, por toda la atención médica que el especialista le brindó desde el primero momento de la evaluación, durante la cirugía y posteriormente a la intervención quirúrgica, durante su recuperación, la cual fue satisfactoria y sin complicaciones.

Señaló la paciente Hidalgo que “todo el proceso desde el inicio hasta el final fue muy satisfactorio y confiable, el personal te da tranquilidad, confianza y seguridad con respecto a las gestiones administrativas, en momentos en que uno normalmente está muy nervioso, te ayudan a estar tranquilo, todo lo resuelven con prontitud. Era mi primera experiencia con el GMSP, y no solo yo, mis familiares también quedaron satisfechos con la atención que se me brindó. La atención médica y asistencial de la clínica es de primera, y las instalaciones son muy cómodas y confortables, quedé muy contenta y la recomiendo”.

El GMSP trabaja para brindar acceso a las personas para solucionar sus problemas de salud, con precios asequibles, en modernas y cómodas instalaciones, en quirófanos equipados con tecnología de punta y con cuidado clínico, médico y asistencial, de alta calidad, por eso ya es la clínica que las personas tienen en mente.

Para ser atendido en el GMSP y obtener mayor información se puede comunicar a través de WhatsApp por el número al (0414) (0412) (0424) CLINICA (2546422), así como a través de la web www.grupomedicosp.com/ o seguirlos como @grupomedicosp en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter o X, y Threads.

Fuente: Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas Integrales

