Bloomberg:Venezuela oficializa nuevas tarifas de gas metano para sectores manufactura y comercial

Este jueves se dieron a conocer nuevas tarifas para el transporte y distribución de gas metano en Venezuela como parte de los más recientes ajustes impulsados ​​por el Ministerio de Petróleo de Venezuela.

Según el Boletín Oficial, el precio de venta al público se desglosó por región y sector: manufacturero y comercial. Las tarifas del servicio se mantendrán constantes en moneda extranjera mientras que el precio en bolívares se ajustará al tipo de cambio oficial.

La tarifa establecida para la región de Lara y Yaracuy fue la más alta con un monto de US$ 3,44 por millón de unidades térmicas británicas (MBTU) para el sector comercial, y US$ 2,25 para las actividades manufactureras.

En el estado Carabobo, el precio de El gas metano se estableció en US$ 3,24 por MBTU para comerciales y US$ 2,05 por MBTU para fabricación.

En el área metropolitana de Caracas y La Guaira, la cantidad de gas metano comercial se fijó en US$ 3,03 por millón de BTU para uso comercial y US$ 1,84 por MBTU para manufactura. En tanto, en Zulia la tarifa para el sector comercial se fijó en US$ 2,81 por MBTU y US$ 1,62 por MBTU para el manufacturero.

en la región de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Bolívar y Monagas se fijó en US$2,69 por MBTU para comerciales y US$1,50 para manufacturas.

En el documento oficial también se establecieron las tarifas para el estipendio de gas natural vehicular en las estaciones de servicio, con un monto de US$ 58,86 para el precio y tarifa del estipendio para el público en general y el transporte público.

Ya a mediados de julio Bloomberg había informado sobre la intención de las autoridades venezolanas de aumentar significativamente los precios del gas natural.

La filial de gas de PDVSA se había acercado en ese momento medianas y grandes empresas para la discusión de nuevos contratos de suministroel cual estaría contemplado en moneda extranjera.

Tomado de:Bloomberglinea.com

