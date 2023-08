La diseñadora Yliana Yepez realizó un conversatorio junto con la Academia de Moda de la Universidad Católica Andrés Bello

Para conmemorar el décimo aniversario de YY en New York, la fundadora y diseñadora Yliana Yepez visitó Venezuela y realizó un conversatorio junto con la Academia de Moda de la Universidad Católica Andrés Bello. El moderador del conversatorio fue el periodista de moda, Mario Aranaga, y se trataron los inicios de la marca en la ciudad de Nueva York y su trayectoria a lo largo de los años.

El conversatorio permitió a los estudiantes e interesados conocer de primera mano la experiencia de Yliana Yépez en la industria internacional de la moda. A través de la charla, recalcó la importancia de reconocer y nunca perder de vista los objetivos, la humanidad y adversidades emocionales que un diseñador puede atravesar en este mundo. También destacó su participación en la exposición del museo del Fashion Institute of Technology (The Museum at FIT), titulada “¡Moda Hoy! Latin American and Latinx Fashion Design Today”, la cual destaca a diseñadores de países latinoamericanos y diseñadores de origen latino que viven y trabajan en Estados Unidos – a menudo denominados hispanos, latinos, o el término inclusivo Latinx. Entre ellos, se encuentra exhibida la «Mini Giovanna Venezuela», un bolso creado hace casi una década por Yliana Yépez, que forma parte de un momento histórico del país en el 2014 y se conoce popularmente como el “Flag Bag”.

Así mismo, Yliana Yépez y Mario Aranaga pudieron realizar una sesión de preguntas y respuestas muy dinámica, donde la diseñadora interactuó más con el público y dió sus recomendaciones a los estudiantes basadas en su experiencia y aprendizaje.

“A pesar de tener una década con la marca, estoy agradecida de estar presente como diseñadora emergente en ¡Moda Hoy! Latin American and Latinx Fashion Design Today”

– Yliana Yépez

Yliana Yépez considera que estos diez años son apenas el comienzo de su trayectoria. Por lo tanto, es un camino arduo que requiere de disciplina para seguir innovando en el sector y destacar en el mercado.

Nota de prensa