Denuncian: Freddy Superlano fue despojado arbitrariamente de su pasaporte por supuestas «inconsistencias» detectadas por el Saime

Freddy Superlano, abanderado a la primaria por el Comando Páez, conformado por Voluntad Popular, Bandera Roja y Fuerza Liberal, fue despojado ilegalmente de su pasaporte este miércoles en el puente binacional Tienditas, cuando se dirigía a Colombia para asistir a una actividad en Bogotá.

El retiro arbitrario de su documento de identidad se dio por supuestas “inconsistencias” detectadas por el Saime.

“Cuando venía a la ciudad de Bogotá (…) caí en una trampa en el puente de Tienditas, me quitaron el pasaporte. Me entregaron una boleta de presentación. Debo presentarme este 27 de julio en Caracas. Dice que mi pasaporte tenía ‘inconsistencias’. No sé cuáles porque me lo dio el mismo Saime, el de la dictadura”, expresó Superlano en rueda de prensa desde Bogotá.

Este 26 de julio, a pesar de este nuevo atropello del régimen, Freddy Superlano se reunió con venezolanos en Bogotá, quienes han migrado producto de la crisis, para exponer sus propuestas como candidato del Comando Páez a la primaria, elección que se celebrará el próximo 22 de octubre.

Voluntad Popular alerta que esta acción del régimen representa no sólo una agresión y persecución contra el candidato Freddy Superlano, sino una violación a su derecho a la identidad.

Nota de prensa

