Congreso B2B de Neurosales actualizó a gerentes y equipos de ventas empresariales

Una multitudinaria asistencia logró el Congreso Mundial de las Ventas organizado por Consultores Neurosales, donde estuvieron presentes gerentes y equipos de ventas y mercadeo de importantes empresas venezolanas, que se actualizaron sobre las nuevas tendencias y estrategias del área, gracias a las conferencias ofrecidas por los cuatro expertos internacionales de alto nivel invitados, quienes les enseñaron a dominar las claves del comercio B2B (business-to-business).

Uno de los expositores fue el venezolano Carlos Rosales, fundador y director de Consultores Neurosales, experto internacional de larga data en ventas y consultorías sobre el tema para importantes empresas en varios países, y autor del best seller ‘Personas compran personas’, quien dio inicio al encuentro en el cual actuó como moderador y presentador del resto de expertos.

En su exposición Rosales puntualizó que a los vendedores se les exige ser profesionales y que cada quien debe preguntarse ¿qué hace para ser profesional y un buen profesional? Ante esto recomendó mantener un proceso de aprendizaje continuo, “el mayor consejo que puedo dar es ‘aprender’ y actualizarse persistentemente, y no seguir haciendo todo igual solo porque así lo hemos hecho siempre, ya que no se pueden esperar resultados diferentes si no se hace nada diferente”.

Añadió que es necesario tener presente que “los compradores compran con base en la persona que le vende, más que por las características del producto o el servicio ofrecido, y, las personas también compran líderes”. Acotó que lo opuesto al éxito es quedarse quieto y que “se debe tratar a la gente como a la gente le gusta ser tratada”.

Venta Disruptiva

El segundo en presentarse fue el consultor australiano Chris Payne, con gran experiencia en el mercado latinoamericano, especialista en ayudar a empresas B2B a encontrar oportunidades más calificadas, incrementar las tasas de cierre y vender más rápido, quien explicó lo que es la Venta Disruptiva, la cual tiene que ver con “cómo ser impredecible, llamar la atención y generar más ventas”.

Payne destacó que el vendedor disruptivo debe estar enfocado en su cliente y su necesidad, por tanto, “habla del cliente y un resultado, le hace ver al cliente que lo entiende y está para ayudarlo, piensa en grande y está acercando las grandes oportunidades. Entiende la necesidad del cliente y cuenta historias, enfoca necesidades, resultados, la solución, evidencia (casos de éxito) y la inversión. Siempre pensando en el cliente agrega valor y sabe cómo conseguir una decisión, entabla una comunicación directa, no deja nada al azar, aclara dudas, está disponible para orientar”.

Prospectar para vender

El tercero de los ponentes fue el estratega español, residenciado en México, Blas Martínez, especialista en Social Selling y Business Innovation, experto en ayudar a empresas B2B a desbloquear su potencial en ventas, quien habló sobre cómo construir una máquina de prospección predecible, escalable y replicable para incrementar la productividad y los resultados.

También se refirió a los tipos de vendedores que existen y destacó que tanto las ventas como el marketing son igualmente importantes para una empresa, tienen los mismos objetivos y deben trabajar unidos.

Señaló que las ventas no se tratan solo de vender sino de atraer a los clientes adecuados y conservarlos, lograr su fidelidad, porque “no es mejor vendedor el que más clientes consigue, sino el que mejores cierres de ventas logra”. Por último, saber que todo lo que se haga es inversión y que el retorno esperado pudiera no ser inmediato, pero, aun así, no hay que dejar de hacerlo”.

Impulsa tu marca

Por último, el venezolano Miguel Zambrano, comunicador social, locutor y conferencista, autor del best seller “Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos”, habló sobre cómo venderse para impulsar la marca personal, y cómo crear una impecable primera impresión frente a los clientes potenciales”.

Explicó Zambrano por qué su lema es “hablar bien es sexy” y cómo construir un discurso poderoso, que enganche desde los primeros segundos, para lo cual recomendó que “lo primero es buscar eso que nos hace únicos, y cuidar nuestra imagen desde todo punto de vista, sin falsas poses, en cuanto a maneras de hablar, voz, dicción, entonación, y saber dirigirse a las personas de acuerdo al interlocutor y a la ocasión”,

Además, aconsejó “cuidar la presencia física, el vestuario que debe ser auténtico y acorde a la imagen que queremos proyectar, sin caer en los excesos ni las extravagancias. También es importante creer en uno mismo, aunque los demás no crean en uno. Por último, educarse, culturizarse, prepararse y tratar de aprender y conocer bien el área donde queremos desenvolvernos, y marcar la diferencia”.

Consultores Neurosales es una organización especializada en la formación profesional y consultoría en áreas tales como Ventas, Mercadeo, Servicios, Liderazgo, Motivación, Productividad, Marca Personal, entre otras, con presencia en diversos países tales como Venezuela, Colombia, Panamá y México.

