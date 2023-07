Joven futbolista y empresa gasolinera celebraron día del niño a 200 chamos de barriadas caraqueñas

La estación de servicio distribuidora de gasolina El Cuño acompañado del joven futbolista Héctor Samuel Sulbaran organizaron una gran fiesta por el día del niño en la cual participaron centenares de infantes provenientes de diferentes zonas populares de la parroquia Altagracia, allí pudieron disfrutar de colchones inflables y deleitar perros calientes o cotufas, además de realizar actividades deportivas. Los organizadores destacaron que este es un pequeño aporte donde la empresa privada asume su responsabilidad con la comunidad haciéndola más vivible y generando progreso a su entorno.

Héctor Samuel Sulbaran, de 13 años quien ya despunta en las categorías inferiores del fútbol venezolano, relató la emoción que sentían los más de 200 chamos los cuales vivieron un rato diferente lleno de diversión en un día tan especial donde los más pequeños del hogar son protagonistas. “Jugué con ellos, saltamos en los colchones inflables y conversé largo rato sobre sus sueños de jugar fútbol a nivel profesional. En esta barriadas hay gran talento deportivo y como yo soñamos juntos llegar a la admirada vinotinto al más puro estilo de Juan Arango o Salomón Rondón”, comentó.

Sulbaran señaló que los niños pasaron un día diferente y esto solo es posible gracias al trabajo mancomunado de la empresa privada unida a los vecinos, se podía ver la felicidad no solo de los chamitos sino de sus padres viéndolos disfrutar a más no poder. “Yo no dejo de ser niño y no aguanté comenzado a correr junto a ellos, realizamos rifas entregándoles premios sin olvidar los infaltables cotillones y perros calientes. Esta es la mejor etapa de nuestra vida y debemos vivirla al máximo”.

Sepa: Las crypto se preparan para un terremoto de US$ 30 billones después del auge de precios de Bitcoin, Ethereum y Cardano

Los integrantes del Grupo Empresarial Sulbaran Miliani reafirmaron su compromiso de seguir ayudando al progreso de las barriadas caraqueñas, en especial en la parroquia Altagracia. “La empresa privada no debe sólo pensar en ser exitosa en lo económico sino en lo social, ya que el bienestar de la comunidad circundante traerá beneficios de rentabilidad y aportará también al crecimiento del país”, afirmaron.

Nota de Prensa

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado