Luis Augusto Romero: «El país tendrá un nuevo CNE para la primera o segunda semana de agosto»

El dirigente político afirmó que la actual Dirección Nacional de Avanzada Progresista «tiene previsto discutir los estatutos del partido. Además también tenemos previsto definir una nueva estructura y generar así un debate teórico de altura política sobre las tesis progresistas de nuestra organización»

Luis Augusto Romero, Secretario General del partido Avanzada Progresista (AP), aseveró que para «la primera o segunda semana del mes de agosto» el país contará con la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En un corto encuentro casual surgieron las siguientes interrogantes en torno al próximo escenario político electoral del país:

-¿Cómo se establece la metodología de trabajo en la Comisión Preliminar para la designar el próximo CNE y cuáles son las metas a corto plazo de la comisión que usted integra?

-Estamos en pleno proceso de admisión de recaudos para los candidatos que se vayan a postular al próximo Consejo Nacional Electoral (CNE). El lapso de 14 días está próximo a vencerse y esperamos poder anunciarle al país un nuevo Consejo Nacional Electoral para la primera semana o segunda semana de agosto. Es importante señalar que estos procesos avancen rápido en beneficio del todo el país, porque el ciudadano de a pie quiere saber quiénes van a ser los árbitros que van a conducir los procesos electorales del año 2024.

-¿Cómo quedó la participación de la Sociedad Civil y las ONG en el proceso de postulaciones para el próximo CNE?

-Han tenido una significativa participación. La crítica mediática es que no tiene protagonismo con el peso que tuvo en la última designación de los actuales rectores del CNE. Fíjate que para integrar la comisión preliminar se recibieron 184 personas, de las cuales, más del 30% proceden de la Sociedad Civil. Yo creo que eso estuvo por encima de las expectativas. Pensamos que iban a ser menos.

-¿Cómo interpreta este nuevo escenario de postulaciones para el próximo CNE?

-La nueva realidad política electoral de la nación es una buena fotografía ciudadana nacional para los efectos de lo que va a ser y de lo que es el debate político electoral del país, sobre cuáles son los candidatos que deberían conducir el primer organismo comicial del país.

El partido

Señaló que se tiene previsto para finales de julio hacer posible el «encuentro de todos los progresista del país», todo esto para hacer posible desde su punto de vista «el rescate democrático, ciudadano y constitucional de todos los venezolanos».

Asimismo agregó que «igualmente en esta actividad tenemos previsto que estén presentes los concejales y legisladores estadales porque vamos a dar inicio a la Convención Nacional del partido, es decir, la Dirección Nacional de la organización presenta un primer paso hacia la Convención Nacional de nuestra organización del que se realizaría en el mes de agosto de este año en donde estaremos tomando decisiones que tienen que ver con los próximos escenarios electorales de la nación.

-¿Cuáles son los metas del partido Avanzada Progresista para el resto del año?

-Nuestra meta inmediata está en hacer posible el encuentro de nuestra militancia a nivel nacional. Estamos convocando para el próximo 21 de este mes de julio una reunión de la Dirección Nacional del partido (AP) en la cual están convocados todos los secretarios generales regionales de todos los estados del país; todo esto en víspera de hacer posible nuestra próxima convención nacional.

-En el marco del próximo evento de Avanzada Progresista… ¿tienen previsto la participación de invitados especiales?

-Es importante acotar que tendremos allí algunos invitados de otras organizaciones políticas hermanas y, como te dije anteriormente, estaríamos dando comienzo formalmente al proceso de convención que debe concluir con una gran reunión con dos delegados regionales a nivel nacional el próximo mes de agosto.

-Cambiando de tema y en términos numéricos… ¿cuántos militantes tiene el partido?

-En nuestra última actualización de la militancia logramos puntualizar que supera los 100 mil inscritos. Ahora esta cifra esta creciendo y esperamos que en nuestro próximo encuentro logremos aumentar el número de nuestros seguidores en todo en territorio nacional.

-De esa militancia general… ¿con cuántos cuadros políticos regionales cuenta la organización?

-Bueno la última vez que hicimos un censo de militancia correspondió a la exigencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el año 2016 cuando actualizamos los estatutos del partido. Allí tuvimos una recolección firmas a nivel nacional que superó ampliamente la exigencia del CNE y obtuvimos aproximadamente 110 mil firmas, todo esto para legitimar la legalidad de nuestra organización. En Avanzada Progresista tenemos 400 delegados a nivel nacional.

-¿Qué figura política asume el liderazgo regional de la organización Avanzada Progresista?

-Esperamos que en la próxima convención de nuestro partido podamos reunir aproximadamente 400 delegados regionales y nacionales, todo esto para allí tomar las decisiones que tienen que ver con los procesos electorales por venir en nuestro país. Este nuevo encuentro con nuestros seguidores es fundamental para definir nuestro próximo rumbo político.

-En función a este nuevo encuentro de la organización… ¿cómo quedan los principios doctrinarios del partido?

-Nosotros hemos dicho que la democracia es el rumbo fundamental para el establecimiento ciudadano del país. Nosotros vamos a iniciar este proceso de convención con una reunión de la Dirección Nacional el próximo 21 de julio y en el próximo mes de agosto, tendremos nuestro gran evento que será la Convención Nacional en donde anunciaremos, entre otras cosas, quién va a ser el abanderado presidencial que vamos a proponer del país fuera de la agenda interna del partido.

Primarias e inhabilitados

-¿Qué opina sobre el tema de los inhabilitados políticos en Venezuela?

-Tenemos a Freddy Superlano; tenemos a María Corina y tenemos a Enrique Capriles; sería responsable por parte de ellos quedarse hasta el final del proceso en nombre del país. Lo primero que habría que decir es que nosotros siempre hemos estado en contra de la judicialización de la política. Nos parece que el tema de las inhabilitaciones es un abuso por parte de un gobierno autoritario como este y estamos convencidos que al extremismo se le enfrenta con votos, no con vetos ni con inhabilitaciones.

-¿Cómo y desde dónde propone el cambio político de la nación?

-Nosotros desde el uso consciente y constitucional del voto, hacemos posible y promovemos todos los cambios que requiere la nación. Yo estoy seguro de que la gran mayoría del pueblo venezolano -que quiere un cambio en paz en Venezuela- comprende la necesidad de que sea desde la sensatez, desde el centro político.

-¿Dónde quedó la propuesta del Gobierno de la transición y eleciones libres?

-En medio de nuestra actual situación país, sí podemos seguir el camino del equilibrio nacional. Además se deben construir los puentes para esa transición política administrativa que todos los venezolanos de bien creemos y necesitamos con urgencia. Ya hemos transitado suficientemente por el camino de la aventura por el camino de la violencia; todo esto que significó la Plaza Altamira, el paro petrolero, la operación Gedeón, el interinato, lo que ha dejado es un cementerio de frustraciones, de anhelos frustrados, de desengaño y hoy por hoy, el pueblo venezolano ha madurado y ha comprendido que los cambios deben producirse por la vía electoral.

-¿Qué significa que ahora se pretenda judicializar el proceso de primarias?

-Lo que tiene que ver con las inhabilitaciones político-administrativas de los dirigentes, la judicialización de los partidos y las elecciones primarias, nosotros siempre vamos a ratificar nuestra posición en cuanto a que estamos en contra de todos esos abusos por parte del Ejecutivo Nacional.

-¿El país tiene la certeza de hacer posible las elecciones primarias?

-Bueno yo creo que ese proceso de primarias está seriamente comprometido, más que por la incidencia del Gobierno Nacional para sabotear el proceso, por las contradicciones internas de los factores que allí concurren.

-En medio de estos nuevos escenarios políticos del país… ¿cómo se vislumbra el tema de las elecciones primarias?

-Entiendo que en las próximas horas se producirán algunos anuncios de algunos candidatos o precandidatos. El problema es que esas primarias tienen una falla de origen. No fueron precedidas por un acuerdo político sobre cuál es el plan que le van a presentar el país, sobre las reglas de juego y de respeto de los resultados. Se supone que el que gane en esa primaria debería obtener el respaldo de los demás que no ganen y mucho me temo que no va a ser así.

-¿Cómo observa la oferta electoral de los candidatos a primarias?

-Creo que las contradicciones internas que hay entre esos candidatos -que se ha expresado en el tono del debate bastante acalorado y bastante provisto de calificaciones entre ellos mismos- anuncian que la primaria están en pico de zamuro, creo que ese proceso va a naufragar.

Venezuela y la geopolítica

-¿Cómo observa el acercamiento del Gobierno de Estados Unidos con el Estado venezolano y la posible flexibilización de las sanciones y bloqueos?

-Creo que ha habido una gran expectativa con esa posibilidad, pero esa flexibilización no ha ocurrido, no se ha concretado y muchos me temo que ya estando la agenda electoral norteamericana en pleno desarrollo el tema de Venezuela va a estar sometido a los vaivenes de la contienda electoral en los EEUU. Esto dificulta aún más la posibilidad de que se concrete un relajamiento de esas sanciones. Esa es la lamentable realidad nacional, porque si algo ha quedado demostrado es que las sanciones el bloqueo y esas medidas unilaterales contra la economía del país lo que hacen es perjudicar a la gente, al ciudadano común y no a los actores principales de este Gobierno. Si su objetivo es perjudicar al gobierno o debilitarlo, por el contrario, lo que hace es atornillar a Maduro en el poder.

-Un mensaje de despedida para el país

-Es muy importante que en estos tiempos de turbulencia a lo interno de la oposición, de confrontación entre los factores políticos que trabajamos por un cambio en Venezuela, la gente pueda observar, la gente pueda escuchar y sobre todo recordar cuál ha sido la trayectoria de quienes nos hemos mantenido en la defensa del voto. Viene un cambio político. Este gobierno llegó al poder con votos y saldrá con votos. Yo estoy convencido que están dadas las condiciones para derrotar a Maduro en el año 24, pero esa ruta tiene que ser por la vía electoral y de la reconciliación de todos los venezolanos. Aquellos que levantan banderas de persecución y venganza, están haciéndole un flaco servicio la posibilidad de una transición pacífica en Venezuela.

