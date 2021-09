José Guerra explicó que al país “le corresponderían cerca de $5000 millones del FMI pero al no reconocer a Maduro no hay desembolso”

- Publicidad -

El economista y profesor universitario José Guerra manifestó que al país le corresponderían cerca de $5.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero “como no hay reconocimiento a Nicolás Maduro, no hay desembolso”. No obstante, aclaró que “ese dinero es de Venezuela y hay que recuperarlo”. Esto a propósito del acuerdo preliminar al que llegaron chavismo y oposición en México.

El también exdiputado a la Asamblea Nacional recordó que en el año 2004 el expresidente Hugo Chávez expulsó del país a la misión del FMI y amenazó con retirarse del organismo.

Sin embargo, hoy en día el gobierno de Maduro reconoce que Venezuela necesita del FMI, al que en el pasado llamaban “agente financiero de Estados Unidos”.

“En 2004 Chávez echó de Venezuela a la misión del FMI (el jefe era el amigo Tito Arburu) y amenazó con retirarse del organismo. Afortunadamente la locura no llegó a tanto. Ahora si necesitan del FMI, según ellos el agente financiero del imperialismo”, dijo en detalle Guerra, mediante su cuenta de Twitter.

El economista considera que Venezuela necesita obtener esos 5.000 millones de dólares, debido al “despilfarro y a un modelo político que arrasó con Venezuela”.

Por último, acotó: “Hay que obtener los $ 5.000 millones pero estemos claros que Venezuela entre 1999 y 2020 recibió por petróleo más de $ 950.000.000.000. Por tanto el problema no ha sido que no haya habido plata sino el despilfarro y un modelo político que arrasó con Venezuela. He dicho”.

