INAC niega haber autorizado vuelos de Plus Ultra para la ruta Caracas- Madrid

El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Juan Manuel Texeira, aseguró que no hay comercialización de viajes entre Caracas y Madrid.

“La ruta Venezuela-España permanece cerrada (…) eso no quiere decir que no se hayan realizado vuelos a España por solicitud de ambas partes, de ambas cancillerías”. El presidente del Inac reiteró que las tres aerolíneas para dichos vuelos son: Plus Ultra, Iberia y Air Europa.

“La última autorización que se brindó en ese contexto fue a Plus Ultra, se le autorizaron 12 vuelos si mal no recuerdo el 8 de junio, posterior a eso el 4 de julio volvieron a hacer una solicitud” de 22 vuelos pero no recibieron validación del gobierno venezolano.

Juan Manuel Texeira explicó en entrevista a Unión Radio que la solicitud fue denegada, de momento, porque la variante Delta del coronavirus estaba haciendo estragos “en más de 90 países” y consideraron prudente limitar los vuelos procedentes de España.

Pero Plus Ultra había estaba vendiendo pasajes Madrid-Caracas, “ellos comercializaron vuelos sin autorización nuestra“, apuntó el presidente del Inac.

Las conexiones aéreas hacia Paraguaná están por reiniciarse

Juan Manuel Texeira explicó que el Inac anunciará “próximamente” la reanudación de actividades comerciales del aeropuerto Las Piedras, estado Falcón.

El presidente del Inac informó que en las últimas semanas flexibles se han realizado 1.208 vuelos con 59.030 pasajeros y el porcentaje de viajeros contagiados es de 0,65%. “Las medidas de bioseguridad las acatan a cabalidad”, concluyó.

