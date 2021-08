Aseguran que el país no está preparado para las lluvias

- Publicidad -

Las fuertes lluvias siguen afectando una gran parte del territorio venezolano con las zonas costeras como las más vulnerables ante la crecida de los ríos, que peligran con desbordarse con cada aguacero mientras que en Caracas los ríos se crean en las calles, impidiendo el paso peatonal y vehicular, reseñó 2001online.

Los ciudadanos deben esperar horas bajo toldos o entrar a establecimientos (los que pueden hacerlo) para resguardarse de las lluvias y protegerse de accidentes y/o enfermedades.

Nellyded Valero, caraqueña de 28 años, compartió que en los recientes aguaceros esperó un máximo de 3 horas para poder seguir hasta su casa, puesto que no tiene a su poder un vehículo ni cuenta con dinero en efectivo para trasladarse en camioneta o taxi.

“Salgo a las cinco de la tarde y llego a mi casa como a las ocho de la noche, y eso con suerte. En algunos casos no puedo esperar que escampe totalmente porque tengo cosas importantes que hacer. Entonces me toca caminar bajo la lluvia, arriesgando mi salud y saltando entre charco y charco”, explicó Valero.

Asimismo, señaló John García al explicar que la mayoría de veces se arriesga a continuar el recorrido hasta su casa desde su trabajo “bajo el palo de agua”. “Trabajo en una tienda a 20 minutos de mi casa y a veces la lluvia me agarra a medio camino. Me arriesgo a seguir caminando porque no hay certeza de a qué hora se calma el aguacero y quedarme hasta tarde en la noche no es seguro”, compartió el joven.

Quienes caminan bajo fuertes lluvias se exponen a contraer enfermedades como gripe o neumonía. Al igual que pueden ser víctimas de catástrofes naturales, como caídas de árboles o rayos.

El transporte público y las lluvias

Los choferes del transporte público piden a las autoridades una pronta solución a las inundaciones. Haciendo énfasis a que el sistema de drenaje en Caracas sea optimizado con “una limpieza a fondo”.

Andrés Arriaga, transportista comentó que “los aguaceros” le dan más pasajeros pero “no puede transportarse” porque las calles se vuelven intransitables.

“La gente se monta a las camionetas y a veces no tienen ni el pasaje, pero no puedo ordenarles que se bajen de la unidad con el tremendo palo de agua que está cayendo porque entonces puede ser peor”, relató el trabajador, quien señaló que la mayoría de veces se queda “estancado” hasta dos horas en un solo lugar. Transportarse bajo la lluvia es peligroso para el autobús.

De la misma manera, Kayler González, también transportista, que recorre diariamente la ruta de Antímano, indica que la autopista se vuelve “peligrosa por toda el agua acumulada, entonces debemos quedarnos varados lo más que podamos, lo que también presenta un problema porque el barro y toda el agua afecta la unidad”.

Luz

El sistema eléctrico también se ve afectado por las precipitaciones y las lluvias fuertes. Elizabeth Castillo aseguró que cada vez que llueve “se le va a luz o hay bajones muy fuertes” en su residencia en Artigas, San Martin.

“Como las taquillas se llenan de agua, la electricidad se va o pierde intensidad, lo que daña nuestros electrodomésticos, hay veces que Corpoelec arregla el problema con rapidez pero hay otras ocasiones en donde pasamos más de 24 horas sin el servicio y mientras más llueve, más vulnerable se vuelve el cableado”, aseguró.

Igualmente, en otras zonas de San Martín la luz suele fallar cuando las precipitaciones son fuertes.

A raíz de las lluvias del domingo, muchas residencias de esta zona caraqueña se vieron afectadas por la falta de luz, al menos por dos horas. Sus calles estaban colapsadas de agua y basura que bajaba de la zona de Catia.

