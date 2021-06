Primicias: Periodistas afrontaron cambios en su labor durante la pandemia

- Publicidad -

Los periodistas han sorteado las dificultades para continuar cumpliendo con su labor e informar ante los cambios por la pandemia de covid-19.

En primicias resaltamos los testimonios de comunicadores sociales que se han enfrentado a los cambios en su trabajo por la cuarentena y los que han tenido que alejarse de la profesión pero esperar volver a ejercer.

Daniel Cedeño es periodista institucional y expresó que la pandemia significó un cambio contra el tiempo, a contrarreloj. “la información y el tiempo de respuesta se convirtió en algo más inmediato. El Periodismo se volvió más tecnológico”, resaltó.

Cedeño acotó que si no cuenta con un teléfono inteligente con datos móviles o un buen internet en casa es difícil ejercer como periodista. Añadió que el periodismo actual se basa en la era digital, situación que se ha acentuado durante la pandemia.

Montaña rusa

Gilberto Centeno se dedica al periodismo deportivo. Los cambios en su labor los definió como una montaña rusa o un sube y baja. Relató que al comenzar la pandemia estaba muy bien, mantenía su trabajo como parte del departamento de prensa de un equipo de fútbol.

“Luego en plena pandemia la empresa tomó ciertas decisiones que fueron limitando el trabajo. Tratando de no botarnos, pero no nos podrían dar trabajo porque no tenían para pagarnos”, reveló.

Contó que paso siete meses sin percibir el sueldo que recibía. “Nos tocó hacer de todo”, agregó. Centeno afirmó que le tocó evolucionar y prepararse. Aprendió de Lenguaje SEO y de publicaciones, pasó a trabajar como colaborador en una empresa peruana de recetas.

“Nos tocó hacer de tripas corazones. Me tocó aprender como estructurar recetarios y como eso me estaba resolviendo”, indicó. Hace unos meses apareció una nueva oportunidad relacionada con el periodismo en el fútbol.

Con ansias de volver

Félix Requena ejerció el periodismo en radio y prensa escrita por cinco años sin interrupción pero por la pandemia tuvo que apartarse de su labor.

“Ahora no estoy ejerciendo el periodismo, me he dedicado a otras cosas pero con ansias de volver”, afirmó. Actualmente está laborando en una tienda de alimentos como Jefe nocturno. Además ha aprovechado para continuar su preparación como periodista.

