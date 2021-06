ABC: Jeff Bezos viajará al espacio en el primer vuelo tripulado de Blue Origin

- Publicidad -

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, viajará al espacio el próximo 20 de julio. Sin embargo, al contrario que muchos magnates con sueños espaciales, no ha comprado un billete millonario para tal causa. Sino que ha fundado su propia compañía espacial: Blue Origin. Y con ella ha diseñado su propia nave, la New Shepard, que probará junto a su hermano en el primer vuelo tripulado de la compañía, según ha anunciado a través de su cuenta de Instagram.

La fecha del vuelo no es casual: coincide con el 52 aniversario del aterrizaje lunar del Apolo 11. La New Shepard, que funciona de forma autónoma y no necesita piloto, se lanzará desde las instalaciones de Blue Origin en el oeste de Texas. Después, Bezos y su hermano Mark alcanzarán los límites del espacio en un vuelo de 11 minutos.

«Desde que tenía cinco años, he soñado con viajar al espacio –escribe Bezos acompañando el vídeo publicado a través de redes sociales, en el que se le puede ver a él de niño y dando un abrazo a su hermano–. El 20 de julio emprenderé ese viaje con mi hermano. La mayor aventura, con mi mejor amigo».

- Publicidad -

A pesar de que la New Shepard tiene capacidad para seis personas, de momento la tripulación estará formada por tres: los dos hermanos y el mejor postor de una ronda de pujas que terminará el próximo sábado. De momento, las ofertas ya han alcanzado los 2,8 millones de dólares (unos 2,2 millones de euros), si bien la recaudación no irá a parar directamente a las arcas de Blue Origin, sino a la fundación de divulgación científica y tecnológica de la compañía, ‘Club for the Future’.

El mercado de los vuelos espaciales comerciales

El principal competidor de Blue Origin en vuelos turísticos suborbitales es Virgin Galactic, quien ya ha realizado pruebas con tripulaciones humanas con su avión espacial VSS Unity que, a diferencia de New Shepard, sí necesita piloto. Desde mayo, Virgin Galactic está vendiendo entradas a 250.000 dólares cada una (unos 204.000 euros), con intención de realizar su primer viaje comercial espacial el próximo año.

Por su parte, el vehículo New Shepard, que tiene a su favor que es totalmente reutilizable, ha volado 15 veces sin tripulación. De hecho, en su último vuelo, realizado en abril, ya se probó el procedimiento de entrada y salida de los ocupantes, lo que daba una pista de los próximos pasos. Poco después, la compañía anunciaba que, efectivamente, las primeras pruebas con personas a bordo se realizarían el 20 de junio, si bien se desconocía a los ‘ilustres’ miembros del equipo. «Es una aventura –señala el propio Bezos en el vídeo–. Es algo muy importante para mí».

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado