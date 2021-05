Carlos Lozano: «Una infamia de salario que no llega ni a 3,75$ obliga a la gente a vivir del colapso”

- Publicidad -

El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Lozano aseguró este domingo que la dictadura de Nicolás Maduro ha sumido a los venezolanos en la miseria, sin acceso a los servicios públicos.

El parlamentario sostiene que la severa crisis que vive el país son producto de reiteradas promesas incumplidas y «de una infamia de salario que hoy no llega ni a 3,75$ obliga a la gente a vivir del colapso”.

El diputado de la AN evidenció este domingo en una fuente de agua ubicada en estado Carabobo, cómo los pobladores de la entidad deben ir a bañarse, tomar y cargar agua dada la escasez del vital liquido en el estado.

- Publicidad -

Tome Nota: Nicolás Maduro: «Las prestaciones sociales para los trabajadores de sector público serán calculadas en Petro”

A través de la red social Twitter el Lozano escribió “Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer la pobreza, de tocarla, mirarla a los ojos, sabemos lo que están padeciendo los venezolanos de a pie”.

Habitantes de varios sectores del estado Carabobo, presntes en la fuente de agua manifestaron al diputado Carlos Lozano las graves fallas que enfrentan en los servicios públicos.

“No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos comida, no tenemos trabajo, no tenemos nada, es un desastre lo que tenemos en este país”, expresaron.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado