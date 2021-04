SimpleTV transmitirá la entrega de los premios Oscar el #25abr

- Publicidad -

El próximo domingo 25 de abril será la 93ª edición de los premios Oscars y SimpleTV pondrá a sus suscriptores en primera fila para disfrutar de este espectáculo anual sobre el mundo del cine, reseña nota de prensa.

La ceremonia podrá ser disfrutada en vivo y simultáneo con la traducción al español a través del canal TNT (español) y si lo prefiere por TNT Series (en idioma original), a partir de las 8 pm, hora de Venezuela.

La principal favorita de este año es la película Mank, que con 10 nominaciones está bajo los ojos de la crítica, los expertos, la audiencia y los fanáticos. Sus postulaciones incluyen categorías de Mejor Película, Mejor Actor (Gary Oldman), Mejor Actriz de Reparto (Amanda Seyfried) y Mejor Dirección (David Fincher).

La lista de máximos aspirantes está completada por The Trial of the Chicago 7, Sound of Metal, Nomadland, Minari, Judas and the Black Messiah y The Father, que alcanzaron seis menciones previas.

El acto tendrá comentarios de Ileana Rodríguez, Rafa Sarmiento, Florencia Coianis y Sebastián Pinardi.

La transmisión incluirá el Pre-show Punto de Encuentro TNT que será animado por la presentadora Lety Sahagún, y contará con los conductores invitados Ludwika Paleta y Gerudito desde estudios en México y con la participación del conductor Axel Kuschevatzky desde Los Ángeles.

Con esta entrega anual de los Oscars, a través de las ofertas en su parrilla de canales, SimpleTV se enlaza con los espectáculos más atractivos para el disfrute por TV de alta definición.

