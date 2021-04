ONG Somos Panas promueve valores y ayuda para niños en comunidades de Caracas

- Publicidad -

El sábado 10 de abril, el equipo de Somos Panas ofreció una jornada de alimentación, educación y clínica deportiva a más de 15 niños en condición de vulnerabilidad, quienes semanalmente se verán beneficiados bajo el concepto del nuevo proyecto de la ONG.

Siguiendo los lineamientos de la Organización, la mañana inició ejerciendo todos los protocolos de bioseguridad necesarios para acompañar a los jóvenes de la zona en el desayuno y el resto de las actividades planteadas, entre las cuales se destacó el repaso de las cátedras de matemáticas, castellano, demostración musical y circuitos de fútbol.

Yeiker Correa, uno de los niños beneficiados, comentó “desde el año pasado no he podido ver a todos mis amigos del colegio y tampoco he ido a clases como antes lo hacía. No tengo internet para mandar los trabajos que la profesora envía y por eso nos mis hermanos y yo nos atrasamos. Quiero que aquí si nos ayuden a poder seguir estudiando”.

La ONG Somos Panas continúa apostando por la formación y la promoción de valores a través de prácticas innovadoras para los niños, niñas y adolescentes de distintas comunidades, con la finalidad de generar acciones transformadoras en pro del bienestar personal y social que ayuden a construir el futuro que merecen.

